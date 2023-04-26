食署懶捉垃圾蟲 罰款雖加重 難救市容

第4季生效：亂拋垃圾$3000 店舖阻街$6000 亂拋垃圾情況隨處可見。政府擬修訂《定額罰款條例》，調高亂拋垃圾罰款金額，倍增至3,000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物則會大增3倍至6,000元。消息指行政會議昨日通過相關建議，環境及生態局將向立法會提交修例草案，料最快今年第4季生效。有議員表示，定額罰款多年未有調整，批評「修例太慢」，建議除增加罰款外，食環署仍需加強執法力度，否則雖加重罰款，市容仍難有改善。

定額罰款 20年未作調整 環境及生態局早前向立法會提交文件顯示，自2003年6月起，定額罰款未有調整，但本港累計通脹約60%，為增強阻嚇力，當局認為有提高相關環境衞生法例罰則需要，其中亂拋垃圾的定額罰款，會由現時1,500元增至3,000元；至於店舖阻街及非法棄置建築廢物方面，則建議上調定額罰款至6,000元。

議員倡每隔兩年需檢討 立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣表示，亂拋垃圾問題已持續多年，尤其是「店舖垃圾阻街」，故支持修訂定額罰款，無疑能提高阻嚇性。她又批評修例太慢，「下次唔好廿年先檢討一次！」促請當局適時檢討，包括視乎每區的檢控數目、街道清潔，以及地方黑點數目等情況有否改善，約每兩至3年檢討一次。

配套不足 店舖亂棄雜物 陳續稱，一般商舖四周均欠缺完善的棄置垃圾配套，致「店舖垃圾」問題在過往一直特別嚴峻，其中以發泡膠箱最為常見，亦最難於處理；政府除提高罰款外，亦需探討其他有助改善垃圾問題的可行方案。她建議當局可與環保公司合作，每天分早、午、晚3更派出流動垃圾車，游走黑點，協助商店處理垃圾，甚或推行「累進式定額罰款」，針對屢勸不改商戶，以免「一竹篙打一船人」。至於執法上，部門日後應進行更多聯合行動，確保街道清潔。

翻查資料，當局去年提交立法會文件曾交代《定額罰款條例》下，各表列罪行發出定額罰款通知書的數字，其中就針對「將扔棄物或廢物棄置在公眾地方」罪行，從2019年至2021年的3年間，部門每年發出4.2萬至4.6萬張定額罰款通知書，即每日約百多張，執法力度明顯不足反映滿街垃圾的現況。