外賣延誤一肚氣 監管不足太離地

都市人生活節奏急促，想話坐定定食餐安樂茶飯並唔係容易，好多時為咗節省來回時間，都會選擇叫外賣，簡單應付午膳。另一方面，長達3年嘅疫情亦改變咗市民嘅生活習慣同工作模式，同樣導致叫外賣嘅市民愈嚟愈多。喺龐大嘅商機之下，外賣行業發展異常蓬勃；之不過，急速發展嘅背後，衍生咗好多亂象，使到無論係外賣員抑或顧客，利益同樣受損；造成呢一切嘅元兇，查實就係港府對於行業缺乏監管！

是咁的︰隨着使用外賣平台訂餐嘅用戶增加，涉及外賣平台嘅投訴量亦與日俱增，舊年更加可以用「暴增」嚟形容，單單消委會已經收到1,089宗涉及外賣平台嘅投訴，比起2020年時嘅385宗，跳升接近兩倍！至於投訴原因，大多係涉及平台漏單、遲送餐，或者貨不對辦，總之就搞到用戶未開餐已經一肚氣，淨係受氣都受飽！更慘嘅係，並唔係話投訴咗就一定可以成功退款，其中喺舊年就有16%投訴個案未能成功和解；好多用戶因為未有拍下足夠嘅「證據」，結果不獲平台受理，最終畀平台「賴數」，金錢白白損失！

雖則話損失嘅金額未必大，小則幾十，多則都係幾百，之但係冇人嘅錢係大風吹嚟，尤其今時今日咁嘅經濟環境，大部分市民都係慳得一蚊得一蚊，幾十蚊一樣好肉赤，消費者又可以點自保呢？嗱！消委會總幹事黃鳳嫺教路，顧客喺落單之後，應該立即截圖，證明落單資料準確，同時要記錄邊個係外賣員、幾點送到，收取食物時嘅狀況，打開飯盒之後仲要影張清晰嘅相，以便要投訴嘅時候，有充分證據！

方法雖然好，但大部分人叫得外賣都係貪方便，食餐飯搞到變兇案現場取證咁，梗係意興闌珊啦！講真，最理想嘅方法梗係外賣平台加強監管，與此同時，港府都要對外賣平台進行監管啦！並唔係無的放矢㗎！喺外賣行業更為蓬勃嘅內地，市監總局多次就監管外賣平台出台意見，並立法監管，釐清咗平台需要承擔嘅責任同義務，充分保障咗顧客嘅利益；而且唔係得個講字，仲曾經多次作出行政處罰添，港府係咪應該參考吓呢？

立法監管嘅另一個好處，就係保障埋外賣員！職業無分貴賤，外賣員同樣值得市民尊敬，畢竟有佢哋日灑雨淋之下送餐，顧客先有飯開。之但係，好多外賣員陷入「假自僱」嘅陷阱，明明係為平台打工，但得唔到勞工法例保障，甚至工傷都得唔到補償。呢嗱！尋日仲有工會同外賣員代表到金鐘政府總部外請願添！

講到底，外賣員待遇差，工作自然唔上心，先衍生咁多問題，最終惡果又係轉嫁到消費者身上！假如外賣員權益得到保障，工作都賣力啲，市民唔使受氣，外賣平台又贏到口碑，咪大家開心囉！何樂而不為呢？