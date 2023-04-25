房地期票開得多 何時兌現總是拖

香港地少人多，寸金尺土，歷任特首上任之時，都視土地房屋供應為重中之重，信誓旦旦要解決住屋問題，然而有人大量增加供應，結果搞出「大頭佛」，亦有人竟然削減公營房屋供應，令到樓價如火箭飆升，輪候上樓排長龍，總之政府開的房屋期票，十之八九不兌現，今屆政府上任就快一年，蜜月期已過，亦是時候看清楚在房屋方面交了甚麼功課。

蕭規曹隨，上屆政府提出《北部都會區發展策略》，將香港北部建設成為宜居宜業宜遊的都會區，意味新界將會大變天，然而各界都關注，土地從何而來，回收涉及民居土地已經引起一連串風波，更麻煩是新界區大量廢棄農地，變成露天倉庫、停車場、工場甚至垃圾場，統稱為「棕地」，據估算超過1,500公頃，堪比「明日大嶼」人工島總面積，若能好好動用，何需冒掏空庫房之險，為「明日」工程下賭注萬億元？

發展棕地基本上是社會共識，可是操作上還有不少細節要處理，其中一個障礙是這些土地上大多數有作業存在，涉及約5.2萬個職位，收地清拆，不少面臨結業，如何安置這些棕地使用者，是回收棕地的核心問題。政府遇難即縮，慣性拖字訣歎慢板，被指以「龜速」回收棕地，有環團更指收地速度完全及不上非法開墾棕地情況。發展局向立法會提交的最新文件顯示，過去3年只是先後回收約30公頃棕地，平均一年才10公頃，然而官僚不知從何來的自信，聲言由現時至2026年的4年間，預計會再回收約200公頃的棕地，長遠而言仍以回收合共超過1,000公頃棕地為目標，令到各界都充滿質疑聲音。

政府收棕地目標引人質疑，主要是因為根本沒有解決安置棕地作業者的妥善方案。棕地作業者默默耕耘，卻長期被污名化，更成為環境污染的代罪羔羊，以往對本地工業貢獻被忽視，政府部門一直袖手旁觀，收地便過橋抽板，近年不少位於棕地的「老字號」木廠及磚廠等因受收地影響，前路茫茫。當局津貼有限，雖然計劃建成一定數目的多層大樓以重置棕地作業者，但首批多層現代產業大樓最快於2027至28年度落成，遠水不能救近火，而且不少產業不適合在多層大廈經營，若未能找到露天場地，便惟有結束營業，所以在生死存亡關頭，又怎會輕易向政府交回地方？

假設政府真的可以完成收地目標，這又帶出另一個疑問，為何過往總是懶懶閒，非要等到臨急才抱佛腳，不鞭策不成氣候？香港房屋問題從來都是十萬火急，住在劏房十多萬戶天天過着非人生活，早一日收地，早一日起樓，卻為何總是拖拖拉拉，針拮不到肉不知痛，坐擁官邸豪宅的官員，不知民間疾苦，未能夠急市民所急，便已經是過失；明知不能為，卻硬要向公眾開期票，狼來了故事，失信於民，未來日子更難行。香港人最想要安居樂業，蝸居食龍肉都乏味，官員做騷安排30元看戲，想博取掌聲一天，香港人苦中作樂，很難說得出「開心」兩字了。