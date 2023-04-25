龍七公：非洲又見戰亂 誰聽人民悲願

非洲，一個曾被部分科學家視為人類起源的地方，如今卻成為貧窮的代名詞；年輕一代甚至以「非洲人」與「歐洲人」來區分遊戲中的「沒錢課金」與「重度課金」的玩家，足見非洲貧窮落後形象深入民心。明明在古時，由尼羅河孕育的古埃及文明曾傲視全球，緣何到了現代，非洲各國與世界列強的差距變得如此巨大呢？關鍵是，永無止境的動亂！

在擺脫歐美殖民控制後，非洲各國本有機會搭上名為「戰後復甦」的大船；畢竟非洲所蘊含的天然資源，絲毫不亞於任何一片大陸。然而，各國分別深陷於政變、內戰、種族衝突等漩渦之中。縱然偶爾會被冠上「爭取民主」的美名，但說穿了，只是權力與名利的鬥爭。最要命的是，每每發生動亂，持續時間極長，動不動就五年十年；特別是內戰，交戰雙方往往各自受外國勢力支持，難分勝負，即便成功和談，亦容易重啟戰端，變成一道永不愈合的傷口！

蘇丹長陷內戰難發展 遠的不說，近日頻頻登上媒體報道的蘇丹共和國，正好是印證戰亂禍害的最佳例子。蘇丹共和國的所在地，古時是被稱「努比亞」的福地，意即「黃金」，不但有肥沃土地、豐富資源，而且地理位置優越，發展潛力絕非其他落後國家可比。偏偏自1956年立國以來，蘇丹長時間處於內戰狀態；先是持續近17年的第一次蘇丹內戰，再來是持續22年的第二次蘇丹內戰，還有多場軍事政變、數之不盡的小規模戰爭，以及伴隨而來的大屠殺；蘇丹立國短短67年，戰爭就佔據近三分之二時間；再加上資源蘊含量豐富的南蘇丹於2011年獨立，亦為蘇丹帶來沉重打擊。

長處戰爭狀態，最大影響在於武官權力被無限放大，文官幾乎淪為擺設。蘇丹曾推行總統制，但當上總統依靠的並非人民的選票，而是用手中的槍炮來操控選舉；縱曾有文官短暫掌權，始終逃不過被軍方推翻的命運。於是乎，蘇丹最高權力長期落在武官手上，即使撇開貪污斂財，資金也多落在軍隊之手，內政根本得不到充分發展。更麻煩的是，武力至上主義，使得各軍將領均不願放下手中軍權，士兵亦只會聽從將領調動，而不是聽從國家安排，變相形成軍閥割據。軍閥只顧利益，當利害關係一致時，國家才能有短暫和平；當產生矛盾，便會爆發戰爭。

事實上，蘇丹近期爆發的內戰，便是最好的例子。所謂「快速支援部隊」，前身是內戰期間出現的多個民兵組織，後因利益一致，受前總統巴希爾招安，整合成獨立部隊，由指揮官達加洛掌控。2019年政變時，總統府被軍方包圍，達加洛視而不見，卻在軍政府掌權後，協助打壓示威者，得以成為蘇丹主權委員會副主席，與陸軍總司令布爾漢共同執政。奈何一山不能藏二虎，於是布爾漢與達加洛又爆發戰爭。雖說「分久必合、合久必分」是常態，惟如此頻繁，蘇丹又如何平穩發展呢？