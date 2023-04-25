言必有舜：抓緊大灣區發展機遇

特區政府及立法會大灣區訪問團圓滿結束，此行由特首帶隊，分別到深圳、東莞、佛山及廣州，視察當地的創科、文化、旅遊等產業發展，還與廣東省和各市領導會面交流，意義重大，凸顯在「愛國者治港」原則下行政立法互相合作，推動香港積極發掘大灣區新機遇，更好融入國家發展大局，同時促進大灣區城市融合，為香港與內地發展增加動能。

筆者經過為期4天的考察，感受到大灣區可優勢互補、共融發展，例如香港要建設國際創新科技中心，在科研和吸納國際人才方面有優勢，但在轉化應用方面有待提高，深圳則有眾多創科企業，產業雄厚，包括此行參觀的比亞迪和騰訊，佛山和東莞有強大的製造業和完善的產業鏈，例如這次參觀佛山博智林機器人公司，了解到機器人在建造業、飲食業方面，已有很多生產及應用，這些都可以與香港的基礎科研、資本市場及國際化互補，一齊做大做強。

文化產業亦是考察重點之一，佛山的嶺南天地讓筆者留下深刻印象，當地在舊區改造時，將古蹟祖廟一帶的舊建築保育得非常好，同時融合時尚和商業設施，為市民提供休閒和文創空間，用文化推動旅遊，再用旅遊促進經濟，最後用經濟回饋和保育文化，形成良性循環的生態圈。香港作為古今交融的城市，在舊區重建方面，可以參考有關經驗，讓舊區的歷史、文化和經濟都活化起來。

大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，為香港年輕人的事業發展提供更多機遇，筆者建議特區政府，繼續與中央有關部委和廣東省、市政府保持緊密溝通，積極探索更多有利措施，促進人才、技術、資訊等跨境流動，提升香港競爭力的同時，方便香港市民進一步融入大灣區生活。