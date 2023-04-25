筆下風雲：波音失中國失天下

馬克龍訪華期間，又成功為空中巴士拉生意，中國向空巴採購160架客機和50架H160直升機，豬籠入水。自從中美關係持續惡化，美國波音即受牽連，訂單和交付量已經連續4年落後於空巴，其中一個重要原因，正是空巴在中國市場的交付量是波音的10倍以上。可以說，得中國，得天下，反之亦然。

雪上加霜的是，因為零件質素問題，波音宣布停止交付部分737 MAX飛機。波音承認，可能會影響到大量未交付的飛機。事實上，中國是全球最大的民航航空市場，對民航客機的需求量殷切，甚至在未來10至20年佔據全球兩成半的份額，意味哪家公司能夠得到中國的訂單，哪家公司便可以成為民航機的一哥。在這方面，波音顯然沒戲唱，空巴更有優勢。倘若中美關係持續走下坡，波音未來業績必定更加萎縮。

可憐是白宮到了今日似乎仍未弄清楚環境。美國商務部部長雷蒙多批評，中國沒有履行2020年貿易協議承諾，目前尚欠美國數百億美元的波音飛機訂單，危及美國工人生計云云。

在美國對中國圍堵打壓無所不用其極的今時今日，美國不止發起貿易戰，更卯足勁打起晶片戰、科技戰，近日更傳即將出台一條史無前例的行政命令，禁止美國企業投資中國的科技企業。既然美國視中國為敵，中國又有何義務送錢資敵？為波音奉上大額訂單？再說，在疫情前中國一直有遵守所謂的貿易協議，購入大量美國貨，但疫情後全球供應鏈一片混亂，各國經濟疲不能興，即使中國想買東西，恐怕美國也沒有甚麼東西可賣。何況講到最不遵守協議的國家，美國認第二，無人敢認第一。雷蒙多一邊急欲訪華，另一邊則在擺高姿態，不是可笑是甚麼？