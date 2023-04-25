龍吟虎嘯：收回舊山河有何不可

美國和西方一向指稱，俄羅斯在2014年「吞併」克里米亞和今次俄羅斯對烏克蘭的頓涅茨克州、盧甘斯克州、赫爾松州、扎波羅熱州「公投入俄」，都是俄羅斯的侵略行徑。中國駐法國大使盧沙野日前接受採訪時，被問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧大使曰不一定，取決如何看待這些問題，沒有這樣簡單；盧大使表示，根據國際法，前蘇聯這些加盟共和國沒有有效地位，沒有國際協議以具體化它們的主權國家地位，之後，原屬於蘇聯加盟共和國後來分裂出去的立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞提出抗議，法國輿論還要求中國對盧大使的說法「修正道歉」。

盧大使的說法完全沒錯，是正確的陳述歷史事實。烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞及哈薩克斯坦等14個現在「獨立」出去的國家，都是前蘇聯的「加盟共和國」，這些「國家」雖然以「國」號稱，但都不是主權獨立的國家，沒有主權國家的外交、國防和國際組織地位，它們的存在和「國際法」不沾邊，它們都是蘇聯加盟共和國的一部分，是蘇聯版圖的一部分，它們自身絕非主權國家。

然而，在上個世紀的「美蘇超級大國」冷戰中，美國和西方通過「顏色革命」導致這些「加盟國」紛紛「公投獨立」，蘇聯「解體」；惟前蘇聯代表中央的最大主體國俄羅斯還存在，歷史的連貫性和俄續遭美國西方的進一步肢解威脅、北約東擴的威脅，令俄為了自身的安全和國家主權不受侵害，必須對「昔日土地」採取收復行動，俄羅斯要收回被迫分裂的土地，一洗被分裂的恥辱，加強自己維護國安的能力，回擊美國西方拿烏克蘭當槍使的進攻有何不可？

這個世界就是這樣，當年俄羅斯（前蘇聯）沒本事維護自己的主權、版圖、土地和人民，被肢解了，四分五裂了；現在有能力了，有機會了，當然要奪回舊山河！這事聯合國管不了，因為俄羅斯也是在行使主權國的權力，當年蘇聯被分裂時，聯合國管了嗎？