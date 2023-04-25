坦言集：中俄協力

中方一直拒絕與美國通話，也拒絕美國的部級官員訪華。相反地，中國新任國防部長李尚福訪俄羅斯，是他上任後第一次出訪。在莫斯科為普京接見，會面中李尚福表示中國會加強與俄羅斯的多層面合作，以促進世界與區域的安全及穩定，他並稱中俄現時關係勝於冷戰時期兩國的政治軍事關係。這與中國近年一直強調中俄不結盟有着微妙的詮釋。中俄不結盟卻勝似結盟，因此可期望的會是，沒有攻守聯防的結盟，兩國的軍事行動並不受盟約所限，不像北約或美日、美韓安保條約。中國取捨有更大自由度，也不入人口柄。但實際上，中俄戰略上互相依存，任何一方受襲，另一方不會坐視不理。不結盟是不自縛手腳，也使敵對者難以預料中國的反應，留出頗多的空間與時間，有利中國作出戰略性的反應。

美國一直想分化中俄，乃至中俄印伊等非西方大國。中國國內外亦有不少親美勢力反對中俄合作，但李尚福首次出訪便到俄羅斯，和他的公開言論，正足以向美國及國際表達出中俄合作關係鞏固，且不是為一國的利益，如美國及西方的霸權，而是追求國際與區域的和平和穩定。伊朗與沙特阿拉伯的和解，和阿富汗的國際協商，都是中俄雙方努力的成果，不是中國一方之力，如沙伊關係，沒有俄羅斯的推動，那有如此的成功。最近，中國提出調解以色列與巴勒斯坦的爭端，背後也有俄羅斯的助力。中俄協力，憑着俄羅斯的軍力，能源與農產的市場力量與中國的國力整合，應該可以在全球與區域的安全與穩定有大的貢獻，非洲與拉丁美洲可能便是中俄外交協力的下一步場所。

中俄公開的全面合作，亦將會對上海合作組織、金磚國家組織產生影響。只有印度還在猶豫。但印度與俄羅斯關係匪淺，美國未必可利用中印和印巴的矛盾來擾亂非西方陣營的團結。在阿富汗與烏克蘭之後，美國霸權主義及其虛偽、脆弱性表露無遺。除非在烏克蘭戰場上取勝，否則的話，中俄協力，若能拉上伊朗、沙特阿拉伯、巴西、南非，加上印度，國際將進入多極世界。

當然在這樣的體制更替之時，國際的不穩定性與混亂風險更大。美國的霸權也會在最後階段在全球和地緣政治製造出更多問題來。

這首先是一個勇敢的新世界，才會是美麗的新世界。