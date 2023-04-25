政情：衰運接二連三 梁灝文碌落樓梯

邊個咁黑仔呀？咪係屯門區議員梁灝文囉！佢喺社交平台貼文同上載咗包晒紗布嘅痛腳相，話復活節假期後去九龍塘返學，落堂就放學走啦，點知見人多等(車立)就改行樓梯。佢話已經冇一路行、一路睇電話，但唔知做乜神推鬼擁，行行吓就差錯腳，結果碌咗落樓梯，佢話好彩行到樓梯尾聲先差錯，否則就真係練得成無敵風火輪嘞！

好高負能量喎。佢都話向好嘅方向諗啦，之後嘅日子可能應該會變好嘅。佢自言係一個幾強迫自己嘅人，所以呢次跌傷亦都可能係一個信號，再提一提佢無論工作定學業，都要再放慢少少個腳步，事關時刻都逼到太緊可能真係唔得，要攞一個適合啲嘅節奏，唔好亂諗啲咩，放平啲個心，等個人靜啲、平穩啲喎。