政情：退休似返工 蕭偉強連踩兩場

蕭偉強

唔少離開「熱廚房」嘅官員，都會過得休閒啲，但係勞工及福利局前局長蕭偉強，明明退咗休6年，竟然話好似返番工咁喎。

冇講稿爆肚噏5分幾鐘 蕭偉強加入熱廚房之前係復康專員，本身就同好多社福界嘅團體相熟，而退休之後，亦不時應邀出席一啲活動。話說佢前日朝早做完主日崇拜主席之後，繼續着件披、打住呔去撐頒獎禮，係頒畀一個傑出表現嘅SEN學生，激勵佢哋之餘，仲令公眾了解SEN同學嘅能力，同時又嘉許一班開明關愛嘅僱主，為畢業同學提供實習同埋就業機會。

喺開場致詞完，佢又喺中段同僱主Chit Chat分享僱用殘疾人士嘅好處同挑戰，尾段就負責頒獎。跟住就覺得「乜好似返緊工！」又話大會仲請埋勞工處展能就業科嘅同事，講解佢哋點樣協助僱主聘請殘疾人士同殘疾求職者搵工。佢話退咗休6年，聽落原來對佢講嘅內容仍然滾瓜爛熟，唔使睇PowerPoint都仲唸得晒。大會喺台下拍咗佢致詞，佢話睇番至知冇準備講稿臨場爆肚都噏咗5分幾鐘，返工嘅感覺直情返晒嚟噃！

最後佢就學周星馳嘅對白「幻覺啫」，話連埋主日崇拜，當日踩兩場已經攰到攤攤腰；同返工時日踩7、8場，真係不可同日而語。