政情：海濱惡臭傳到汀九 治本良方多年未有

試想下如果喺海邊欣賞緊美麗嘅風景時竟然嗅到惡臭嘅海風，都幾令人掃興，議員梁美芬感同身受，多次喺立法會提出關於改善維多利亞港嘅水質同臭味問題嘅動議辯論及口頭質詢，其實呢幾年來政府都話要大力發展海濱，但係臭味其實仲有「漏網之魚」喎。究竟喺邊？

梁美芬向陳恒鑌投訴 因為水質差曾經出現唔少問題，好似觀塘碼頭喺2015同2019年曾經出現大量死魚，市民都無奈話見怪不怪啦；而近排，汀九一帶海濱都有水質問題，事關經常有啲船喺早上6點同凌晨12點，喺青衣英泥廠附近非法倒污水，令附近居民難以入睡，梁美芬就話嗰邊係美麗嘅沙灘區，應該好好管理咁話，仲同當區嘅議員陳恒鑌投訴添！

為咗緩解海濱臭味，政府其實幾年前就話要喺18個區建設旱季截流器，但好多區到依家都未搞掂，而且旱季截流器其實都係短期措施，治標不治本，梁美芬都話荃灣、觀塘同香港仔嘅海水臭味問題仍然係重災區。

旱季截流器成效不彰 事實上，唔少議員都討論過荃灣海濱臭味嘅解決方法，當區區議員陸靈中就話用旱季截流器會發出氣味和噪音，又質疑旱季截流器成效不彰，叫政府從源頭解決臭味問題，加派人手處理喉管錯駁問題。

陳恒鑌同另一議員林琳亦喺立法會上要求政府要盡快處理荃灣海濱嘅臭味問題，林琳仲話可以借鑑美國紐約曼哈頓所推行嘅海港修復工程「十億蠔計劃」，將蠔投放喺鹹淡水交匯處以淨化海水，因為大多數好似蠔咁嘅雙殼類動物，其實都係濾食性，喺生長過程之中可以做到淨化作用，既可以為海洋生物提供重要嘅棲息地，更有助保護海岸地區。

梁美芬亦都有獻計，佢覺得香港政府應該有中、短期同長期嘅政策規劃同資源分配去處理污水問題，而且要由政務司司長帶領跨局合作，包括環境局、海事處、民政處、渠務署，甚至發展局等等，亦都希望喺未來大型嘅基建規劃入面，政府可以有長遠規劃，撥出適合嘅土地及資源，喺水資源的保護上能夠配合未來世界嘅發展咁話。