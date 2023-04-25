扮客金舖搶白金鏈 男賊就擒

【本報訊】獨行賊扮客搶金鏈，匿工廈天台被捕。昨午2時許，一名中年男子進入長沙灣青山道264號一間金舖，佯裝顧客左看右看，扮挑選金飾，期間職員取出一條約值4萬元的白金鏈，放於玻璃飾櫃面給另一名客人選購。該名假扮顧客男子隨即露出賊相，一手搶去該條白金鏈，繼而奪門而逃。兩名分別姓蘇及姓鄧男職員見狀，隨即尾隨追賊。

匿工廈天台 水管起回贓物

兩職員尾隨賊人至元州街273號一工廈外，賊人見仍有追兵，於是走入大廈內躲藏。兩名職員在大廈搜索後，因未見賊蹤，遂返回金行報案。執法人員到場翻看店內閉路電視，鎖定涉案男子外貌特徵後，再到有關工廈進行搜索，終於在大廈天台發現該名男賊，同時在一水管內尋回贓物及他犯案時穿着的衣物，另於金行對開馬路檢獲懷疑賊人遺下的鴨舌帽。