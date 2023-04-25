失蹤男葵涌工廈跳樓亡

【本報訊】3男子生無可戀墮樓亡！昨晨9時，一名男子被發現倒臥葵涌葵福路85號晉昇工廠大廈一樓停車場，救援人員經檢驗後證實他已氣絕身亡。調查人員以帳篷遮蓋遺體，相信他由工廈高處墮下。人員經調查後，證實事主為失蹤男子岑寶強（55歲），他自上周五下午離開大角咀鐵樹街寓所後便告失蹤，其手機信號最後顯示於大嶼山梅窩，家屬於同日報案，並在社交平台張貼尋人貼文。

因病厭世 兩漢墮斃 另外，周日晚10時許，屯門湖景邨一名姓曾（83歲）老翁從高處墮下昏迷，倒臥湖畔樓對開空地，救護車將曾翁送往屯門醫院搶救，惜證實死亡。調查人員在現場未發現遺書，經調查後相信曾翁由大廈一單位墮下。據悉事主有長期病患紀錄，不排除與事件有關。

約一個半小時後，馬鞍山恆明街聽濤雅苑第4座有女住戶報案，指其姓林（60歲）丈夫墮樓，倒臥大廈一樓層露台位置。消防到場花約兩小時將林救下，交救護車送院搶救，惜告不治。執法人員在現場檢獲遺書，獲悉事主生前患有情緒病，不排除他因病輕生。