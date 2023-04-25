元朗南亞幫無法無天 闖輕鐵站斬同鄉

持刀街頭疾走 眾目睽睽下手 南亞幫治安毒瘤久未根治，除了令本港市民出入擔驚受怕外，亦坐大了南亞幫的氣燄，周日更在元朗街頭眾目睽睽下結黨「劈友」，目無法紀猖狂之勢令人咋舌。根據網上流傳片段可見，約6名南亞漢持刀在街頭游走，包圍斬傷一名尼泊爾籍男子，期間更喝停沿路駛至的車輛，亦有一列輕鐵受阻無法開行，他們目無法紀行為令途人側目。執法人員到場時，刀手們已經逃去無蹤，傷者送院治理。

周日晚上約10時，一名27歲尼泊爾籍男子於喜利徑公園與兩名友人飲酒聊天，其後獨自離開，惟步至青山公路元朗段輕鐵康樂路站時，被南亞漢叫停及施襲。有小巴乘客拍下當時情況，長約36秒的影片顯示，約6名南亞漢分別持刀及玻璃樽，在輕鐵站及馬路一帶範圍來回行走，部分人把刀放在身後掩藏，他們繼而跑上輕鐵站月台，衝向事主施襲，不少市民駐足圍觀。

行兇後施然行出馬路喝停車輛 另從街坊拍下的41秒長影片可見，約5名南亞漢沿輕鐵路軌趨前包圍事主，另一名同黨則疑在旁邊「把風」。群漢連番揮刀追斬，事主閃避不及身中多刀，繼而逃至路軌旁一個疑似電箱後躲避。惟群漢得勢不饒人，再度走向事主，並向其手腳揮斬多刀，得逞後施然行出馬路，期間更喝停沿路駛至的車輛，氣燄相當囂張。

受事件影響，一列輕鐵一度受阻無法開行，而兇徒得手後，往港鐵元朗站方向逃去無蹤。執法部門指，事主手臂、手背、手指及大腿中刀浴血，事後跑往喜利徑公園向友人求助，沿路遺下斑斑血漬。救護人員最終在距離案發現場約100米外的元發徑尋獲他，當時他疑體力不支倒臥地上，清醒由救護車送往醫院治理。執法部門把案件列作「傷人」，正追緝約6名涉案兇徒歸案，並正調查血案原因。

南亞兵團及假難民一直困擾本港，除敗壞治安外，亦嚴重浪費公帑。資料所示，過去11個財政年度，港府已為他們白白花費95.68億元公帑，加上本年度預算開支，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億。目前滯港的免遣返聲請者有近1.5萬人。