外賣員請願 冀立法保權益

【本報訊】近年疫情下，不少市民轉移透過網上平台購買外賣、食物及生活雜貨等，催生不少人投身成為外送平台的自由工作者，即俗稱的「車手」及「步兵」等，惟零散化的就業模式卻一直得不到勞工法例的保障，甚至因工受傷也得不到補償。有工會批評政府塞責，對「假自僱」問題視若無睹，工會及外賣員代表昨早到金鐘政府總部外請願，要求政府立法規管外賣平台，保障外賣員權益。

200人遭拖糧逾1000萬 服務業總工會及外賣員代表等5人昨早到政總外請願，其中服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，近年累計有200名外賣員被欠薪，涉款逾1,000萬元，但由於無法確立與外賣平台的僱傭關係，只可經勞資審裁處索償，促請勞工及福利局正視問題。

從事外賣員7年的黎先生則表示，社會復常後外送訂單量下降，外賣平台又經常在無通知情況下調低單價，外賣員往往接單後才知道單價下調，他期望政府立法規管外賣平台營運，包括要求平台提高調整單價的透明度。

服務業總工會批評，政府對自由工作者的權益無保障，更有部分僱主為了減省開支，利用法例漏洞，導致出現假自僱的現象，產生了很多勞資問題。外送平台外賣員的職安問題亦受關注，在送遞過程中，因意外而受傷或身亡事件，過去數年是數以百計，但每次意外後，因僱主不承認僱傭關係，因此喪失《僱員條例》及《僱員補償條例》僅餘的保障，所以家屬最後只能賠獲小量慰問金。政府對此「假自僱」現象不聞不問，未有着力堵塞漏洞，等同默許平台繼續剝削勞工意外權益、逃避企業社會責任。

有見及此，工會對政府有6大訴求，包括立法規管相關平台營運，設立發牌制度監管平台公司，公司必須詳細列明薪酬待遇的計算方式，不得單方面壓價；針對外賣員在工傷方面推出指引，為零散工及兼職員工購買一份符合現時《工傷條例》保障標準的團體保險；訂立欠款保障條例；明確僱傭關係，落實外賣員應享有的保障和福利；設立自由工作者登記制度；港府加大抽檢力度，處理黑工氾濫等問題。