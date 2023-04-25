初選案續審 有人穿「公民抗命」衣物入庭

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，昨繼續在西九龍法院受審。民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢繼續接受盤問。趙表示，無論是「會積極」或「會」，都不等於「必定」運用權力否決財政預算案。另外，法官在庭上重申，法庭不是用來宣傳政治思想，違規者或會構成藐視法庭。

趙家賢：免將字眼「寫到死」

就着初選協調會議中討論，究竟應該用上「會」或「會積極」運用《基本法》所賦予的權力否決財政預算案，趙家賢指出，據戴耀廷所說，無論用何種字眼，都是想留討論空間予參選人自行決定。趙同意，上述兩組字眼並不等同「必定」運用權力，這是為免將字眼「寫到死」，而「必定」、「會」及「會積極」運用權力，代表着3種不同程度。