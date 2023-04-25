勿食老本靠「購物」 促多元旅遊吸客

【本報訊】自本港恢復全面通關後，內地及海外到訪旅客人數亦逐步回升，但各界擔憂人數仍未能恢復疫情前水平。旅遊業界議員姚柏良指未來5‧1長假期的內地旅客人數仍是「未知數」，又指本港不能再單靠「shopping（購物）」做賣點，而是要推出多元化旅遊產品吸引不同類型遊客，政府除了做形象宣傳以外，也要做具體不同產品的精準宣傳推廣。

姚柏良指現時即使是復甦階段，出境遊方面，3月的外遊印花稅收入只有130萬元，是疫情前的一半，而相關配套亦未完全復常，如航點只有疫情前的七成、航班密度只有六成，香港人的消費能力也因疫情受影響；而入境遊方面，姚指也沒可能一夜之間恢復遊客量，今年第一季度約有400多萬遊客，比例上有八成為內地客。

針對如何吸引不同類型旅客，姚指香港已經不可以純粹靠「shopping（購物）」做賣點，因內地入口稅下降，各知名奢侈品牌亦有網上消費渠道，因此香港應推出多元化旅遊產品，如推廣行山徑、深度遊等等，亦可舉辦更多盛事、展覽，吸引商務客等高增值旅客。

但他強調，香港不應該主動推「淨係想有錢人來」的訊息，也要維持優質服務、盡地主之誼。

商過期一年內回鄉證可正常使用 對於回鄉證換領預約爆滿的問題，他指現時正與相關部門商討過期一年內的回鄉證可正常使用，緩解換證的樽頸位。