佔中案罪成判囚緩刑 大律師公會譴責陳淑莊

陳淑莊

【本報訊】身兼大律師的前立法會議員陳淑莊，於2014年佔領運動期間，涉及「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，在候判期間陳淑莊發現左腦有腫瘤，法官最終將她判囚8個月但准緩刑兩年。大律師公會昨向會員發出通告，指大律師紀律審裁組裁定其行為或致大律師職業名聲受損，已下令譴責陳淑莊，陳已向大律師公會支付14萬元訟費。陳淑莊近年淡出政界，有報道指她去年已移居台灣。

裁行為或致大律師職業名聲受損 申請人香港大律師公會，答辯人陳淑莊。大律師公會通告表示，大律師紀律審裁組召集人去年8月9日接獲投訴，指陳淑莊於2014年9月27日至28日，在金鐘添美道涉及的一項煽惑他人犯公眾妨擾罪，以及一項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，其行為或致大律師職業名聲受損。

大律師公會通告又指，陳淑莊隨後於2019年6月10日被裁定罪成，判囚8個月但准緩刑兩年。而她提出上訴，但於2021年4月30日其定罪及判刑上訴遭駁回。該通告表示，陳淑莊承認相關投訴詳情，大律師紀律審裁組遂於今年3月31日下令譴責陳淑莊，並將個案詳情抄送司法界、律政司等，同時刊登在公會網站，維持3個月。

審裁組認為，雖然陳淑莊於佔領運動期間，並無在發言時表明其大律師身份，但眾所周知她在泛民政黨中發揮關鍵角色，並曾代表法律界行事。另外，陳作為時任立法會議員和大律師，知道或相信群眾會因其演說受影響參與佔領行動，卻無作警告，目的為癱瘓交通和對公眾地方構成阻礙。

據現行制度，大律師若干犯刑事罪行並被判罪成，大律師公會將按《法律執業者條例》規定作跟進，包括研究是否需交大律師紀律審裁組聆訊，並由小組決定是否作處分，包括譴責、罰款、暫時吊銷牌照，甚至永久除牌。