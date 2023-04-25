本周六「全港戲院日」 門票劃一$30

【本報訊】繼上周派發消費券後，港府公布耗資2,000萬元公帑推展「開心香港」計劃，包括本周六（29日）劃一戲院門票30元的「全港戲院日」，未來數月亦會舉行多個美食市集，並且於維港舉行海陸嘉年華。當局期望推高消費氣氛之餘，亦令市民開心，但難言對經濟的刺激作用。

該計劃有12個主要活動，打頭炮為本周六舉辦的全港戲院日，不論放映格式，市民只需花30元便能於全港戲院觀看IMAX等電影。參考昨日電影票價，若市民打算於金鐘商場看「龍與地下城：盜亦有道」，票價本來高達290元，而周末只需30元，變相慳達260元。市民可於本周四早上11時後親身或網上買票，親身買的每人每次最多可買4張戲票。香港戲院商會理事長袁彥文指，活動由電影發展基金及創意香港資助。

學者：活動零散沒噱頭 同日灣仔會展亦舉辦美食市集，明日各區民政事務處免費派發10萬張入場券，每人限領兩張，而5月、6月於沙田及觀塘舉辦的市集則毋須憑票入場。海洋公園亦在6月周末晚上免費開放部分園區，供訪客欣賞光影匯演，料二萬人能參與。旅遊發展局7至8月亦會於灣仔海濱長廊舉行維港海陸嘉年華。

港府預期整個計劃開支2,000萬元，但明言難估計對經濟的效益，又稱開心難以量度，而且開心會傳染，令社會氣氛更好。香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，計劃活動零散，無噱頭可言，例如市民已能網上看戲。

文體旅局回覆本報指，就戲票的差價方面，電影發展基金會就每張戲票贊助固定金額，其餘差額則由戲院營運商和電影片商資助。