拒為熟食檔裝「生門」 食署留難商戶

【本報訊】香港仔街市設計失當，使商戶及檔販受害。熟食中心屬於重災區，出現包括廚房煙罩不足，使商戶難以安裝煮食爐、熟食檔沒有設出入口，使檔販需要繞道而行出餐或收餐等問題。據悉，食環署日前承諾為檔販加裝煙爐，以解決煮食爐問題，卻仍然不肯為商戶安裝出入口，反建議商戶自費安裝，惹來商戶不滿，批「小小嘢」都要留難。

反建議自費安裝 在熟食檔安裝出入口一事，南區東分區委員陳榮恩指檔販已多次向政府反映意見，惟未獲正面回應，指當局反建議自費聘請清潔工人幫忙收拾碗碟，或向政府提出申請自費安裝出入口。她續稱，商戶對政府的說法大感不滿，質疑有關問題因設計不當而起，加上當局在煙罩一事也願意作讓步，加開「生門」如此小事，為何亦要留難。

她又指商戶認為自行請人收拾碗碟一事並不可行，同時不滿「自費」的安排，憂慮即使「自費」安裝出入口不符合政府標準，以及擔心退租時需要付費還原。她促請食環署為檔販加開「生門」，方便營業，又指當局需要聽意見，否則會設計「好靚」，但實際「唔見使」。

至於有指由熟食中心檔販自資設「生門」事宜，食環署回覆查詢時指出，該署在2月底至3月期間陸續收到香港仔街市檔戶有關攤檔設備的意見，該署和相關部門一直就此與相關檔戶跟進和溝通，又指在遵守相關法例要求和租約規定的前提下，該署會盡量配合檔戶的日常運作需要，作出合適的安排，包括由相關部門在熟食攤檔進行跟進工程，以及批准不同類別檔戶為其攤檔進行工程。