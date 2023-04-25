香港仔街市 局部開放恐減半人流 諗營業額即皺眉頭

臨急通知明復業玩殘商販 街坊憂價格難負擔 作為「街市現代化計劃」首個項目的香港仔街市，原定今年首季完工，本報早前獨家報道工程一拖再拖，經多番延誤後終在明日局部復業，但部分魚檔及熟食中心則開業無期。有商戶預計局部開放，恐人流減少五成，影響營業額，而因冷氣費令成本上漲，或要加價應付開支；另有街坊指局部開放影響減低他們到場意欲，又憂慮翻新街市後商品價格上漲。

去水口淤塞 扶手電梯正維修 耗資逾2.5億元翻新的香港仔街市，新增冷氣系統，亦新設獨立儲存室放置豬隻屠體。在衞生設施方面，各層設有洗手乾手機及公眾休息區域；二樓亦設有多用途空間，供檔主舉辦推廣活動及作市民休息區，亦新增升降台予輪椅人士來往閣樓。雖然政府花費大量公帑翻新街市，但仍然「甩漏」多多。

政府昨開放街市予傳媒入內，本報記者發現一樓近豬肉檔附近的去水口出現淤塞的情況，一度出現積水，需要清潔工人清理，地下的扶手電梯仍正維修。再加上目前亦有不少商戶正在進行翻新工程，地下多個魚檔及二樓的熟食中心亦正圍封進行工程，只有小量商戶可以即時營業。據悉，政府在兩星期前，才通知商販正式開幕時間，以致不少商販要「急急腳營業」。

現時香港仔街市共設142個攤檔，其中137個攤檔已於二月份以競投方式成功出租予原有租戶及其他合資格人士，但只有約80個攤檔，包括售賣蔬菜、水果、家禽、鮮肉、冷凍肉類，以及其他乾濕類貨品，可以在明天投入服務。

雜貨店東主劉先生認為翻新後生意會增加，但擔心局部開放會影響營業額，憂人流在該段時間會減少約五成，又指政府早前多次推遲開張時間，令他「失晒預算」。他又指因應翻新工程，租金和冷氣費上升，使成本大增，或要加價以應付成本上漲。

經營豬肉檔的黃先生同樣認為翻新後，生意額會有所上升，因為增設冷氣和行人路加闊，改善購物環境。對於政府新設獨立儲存室，暫存清晨分送到街市的豬隻屠體，他認為或會加重工作負擔，擔心若有較多豬隻存放則「難拎」。

宣傳欠奉 市民不清楚重開安排 儘管政府聲稱採取多項改善工程，惟宣傳欠奉，多名市民均表示不清楚街市重開。街坊梁先生坦言知道街市會重開，惟不清楚確實日期，又指局部開放都有所影響，未能「一次買晒嘢」，會待其完整開放才重新光顧。另一位市民袁女士則坦言，「嚟得當然希望樣樣齊」，指街市局部開放會影響其光顧意欲，又憂慮翻新後街市商品價格會上漲。