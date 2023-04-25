快運突取消航班 由台返港受阻

【本報訊】自港府撤銷防疫措施，不少港人湧出外地旅遊，但受疫情及轉工潮影響，本港航空業人手持續不足。

有網民昨在社交平台反映，其當日下午原定乘坐編號UO115香港快運航班由台北回香港，惟快運在航班起飛前的兩個多小時才以電郵通知航班取消的消息，令大批乘客回程受阻。快運承認事件，並向受影響乘客致歉。

有網民昨在Facebook群組「HK Express及旅行苦主關注組」代朋友發布貼文，指其友人原定今午5時45分乘上述航班由台北回港，未料在下午3時29分收到快運發送的電郵通知航班已取消，導致大批乘客在機場滯留，「好多人喺桃園機場個櫃位嘈緊。」

傳員工呻缺人手瀕爆煲 快運昨晚表示，因航班調整關係，昨天取消上述航班，公司已即時聯絡受影響乘客，並安排他們改乘同日出發的其他航班，顧客亦可選擇更改出發日期或申請退款安排，對於是次為乘客帶來不便深表歉意。

對於快運近期接連有航班被取消，有疑似快運員工在網上發文，提到公司因人手不足臨近「爆煲」，且未理人手亦要加開航班，「唔夠人飛，然後不斷Delay（延誤）等standby（待飛），一係就飛唔到Cancel」，建議乘客「自己睇路啦」。