香港仔避風塘分區停泊 試行一年

【本報訊】香港仔避風塘船隻泊位持續短絀，且配套設施不足。據運輸及物流局及海事處最新文件顯示，香港仔避風塘將參考觀塘避風塘，推行分區停泊，劃定指定水域只供遊樂船隻停泊。有關方案擬今年中推行，試行一年再作檢討。另外，政府早年提出擴建香港仔避風塘，擬擴建範圍約30公頃，當局指去年4月展開的地盤勘測工程剛已完成，稍後將會進行詳細影響評估、刊憲和詳細設計等各項工作，預計暫定於2025年展開建造工程。

當局又指，正按業界要求，在香港仔避風塘興建登岸設施，以供小型船隻使用。經實地視察及就設計方案進行諮詢，避風塘將增建3組登岸設施，其中一組位於香港仔西避風塘鴨脷洲海傍道，即鴨脷洲大橋附近，已於去年底起施工，料年中完工；其餘兩組位於香港仔南避風塘鴨脷洲海傍道，即南區左岸附近，建造工程公告已於今年1月刊憲，料今年下半年施工。

檢控56宗違泊 研增供食水 當局同時交代避風塘內停泊船隻違法行為最新情況。截至今年3月底，海事處過去6年檢控56宗使用遊樂船隻作非遊樂用途的個案，當中包括13宗涉及使用遊樂船隻作賓館用途。另外，水務署現正研究在香港仔避風塘加強食水供應，海事處會提供適當意見和協助。