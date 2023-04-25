東九龍倡建雲巴 專家質疑缺空間

車卡載客量惹關切 仍需考量逃生位置 九龍東長期交通擠塞，政府正構思由彩虹依山興建高架無軌捷運系統，以替代重鐵方案。就相關可行性研究預計於今年上半年公布，多名區議員倡議，引入內地無人駕駛列車「雲巴」或巴士快速交通系統，其優點是適應狹窄環境，造價較低，甚至建議可於啟德發展區興建，接駁至觀塘及九龍灣。但專家質疑，東九龍未必有足夠興建空間。

東九龍綫早於2014年《鐵路發展策略》提出興建，擬定由鑽石山連接寶琳，沿經彩雲、順天、秀茂坪等地，惟多年未能成事。當局曾解釋指，沿線地勢起伏，考慮到重鐵爬升能力，預計工程有相當大的技術困難。就重鐵方案不可行，當局去年提出興建高架無軌捷運系統以取代，初步走線改由彩虹東連接至寶達，全程長約4公里，車程約10多分鐘。

單軌鐵路造價貴夭折 另外，啟德早年發展時擬興建環保連接系統，即單軌鐵路，惟項目最終亦因造價貴、技術困難等而「夭折」。

港府官員日前北上考察時表示，「雲巴」建造軌道所需空間較少，可適應狹窄環境，對引入本港持開放態度。土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩則指，東九龍已高度發展，人口密集，擔心地面及架空空間不多，未必能興建捷運系統。他解釋，「雲巴」儘管是架空建設，但同樣須考慮空間不足的問題，包括如何將乘客「由地面送上車站」，或者逃生通道位置等。

陳健碩又指，若擬建捷運系統的定位是區內交通，車卡少，載客量低，對居民難以有吸引力。反之，車卡數量多，車站月台所佔用的空間將會更大。

觀塘區議會主席柯創盛認為，雲巴及巴士快速交通系統均有較強爬升力，可用於複雜地形，加上造價較重鐵低，建造時間較短，可配合東九龍發展，認為本港可引入競爭，不應只倚賴港鐵。他又稱，雲巴每卡車廂載客量為70人，且可增至8卡車或以上，充電40分鐘便可駕駛200公里，相信可便利東九龍市民出行。

連同配套造價約70億 九龍城區議員張景勛指，雲巴亦可套用至啟德發展區，以連接牛頭角及油塘，及車站廣場、郵輪碼頭等地標，並預計每小時載客量可達一萬人次，連同配套造價僅70億元，方案具可行性。

翻查資料，運輸及物流局曾表示，東九龍綫連接至竹園及啟德，將會降低效率及效益。其中，若走線由彩虹伸延至慈雲山和竹園，須經過多個屋苑及社區設施，架空空間有限；連接至啟德，亦須跨越觀塘道及觀塘繞道等主要道路，技術上十分困難。