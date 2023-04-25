三隧分流劃一收$50增負擔 過海校巴公司嘆每月多付8萬

【本報訊】港府擬於年底將三隧商用車輛收費劃一50元，本報早前報道非專營巴士業界齊聲反對，認為方案令業界百上加斤。本報昨再收到學童車協會求助，指目前有近20%學童車為過海路線，若當局一意孤行劃一收費50元，有公司預期每名過海學生需每月多付200元車費，而公司亦要多付逾8萬元過海隧道費。另有公司指搭車的學童減少四分之一，會因乘搭人數不足而取消路線，在油費、停車場及隧道費等開支齊升下，坦言意興闌珊，屆時只會落得學童車公司及學生雙輸的局面。業界建議將三隧收費劃一調低至20元。

擁有逾30輛學童車的黃先生，其公司有逾80%車做過海線，並集中使用紅隧，每輛車一天來回4次。他計算按每輛車載19名學童計，每月要學生分擔的額外隧道費逾200元。

料學生每月多付逾$200 而事實上每輛車根本不會滿載，以實際載客平均13人計算，每月學生多付隧道費逾270元。他坦言無法要求家長加錢，公司亦因三隧分流方案，每月多付逾8萬元過海隧道費，復常百上加斤。

業界反建議劃一收$20 有8輛學童車，當中3輛車主力做過海線的另一校巴公司東主劉先生指，計及每日來回東隧一次，紅隧3次以及西隧一次，一日大約300元過海隧道費，若加價後劃一收費50元的話，每日隧道費開支上升約200元，每月就要多付逾4,000元隧道費。劉坦言不知如何是好，又指疫情後已少了25%搭車的學童，他們有的轉校，有的搬屋，他也不敢預期9月新學年香港會變成甚麼環境。

學童車協會主席林志平指，現時有大約10%至20%學童車提供過海路線，「如果隧道費加重咗負擔成本，開得到嘅成數又低咗喇」！他收到過海車業界反對三隧劃一收費50元，反而建議可以劃一收費20元，相信可以起到分流作用，亦不會轉嫁成本予學生。