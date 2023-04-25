南區胡振中遷東涌 津貼學生 校巴接送

南區明愛胡振中中學

校長：可助轉校 不減少老師 適齡學生減少，但港府不積極推展小班教學。教育局日前宣布辦學團體香港明愛轄下兩所分別位於東涌和南區的中學將於2024至25學年合併，所有學生需改到東涌校園上課。南區明愛胡振中中學校長歐海健表示，一些家長和學生憂慮路程較為偏遠，校方會安排校巴接送和提供交通津貼，也不會減少老師人手。他又指，若學生希望轉校，會盡快提供協助。

位於東涌的明愛華德中書院原屬直資中學，開辦高中課程，日後則會改為津貼中學，設中一至中六級，並以中文作為主要教學語言，但因有外籍學生，所以也會開辦英文班。歐海健補充指，辦學團體正在積極計劃新校名，日後的課程會結合兩所學校的優秀之處；而且今次在合併是結合兩所學校的教師，老師數量不會下降，對合併項目十分有信心。

強調學校合併非收生不足 歐強調，學校合併不存在收生不充足的問題，反而東涌學校對教育學位的需求急增。他更指，東涌校舍的面積對學校的長遠發展和持續發展都是最大的好處。在明愛胡振中中學教書的羅老師指，東涌的學校也有不少多元文化學生就讀，而且因為兩所學校皆由同一個教學團體開辦，合併和銜接應該較快，不擔心需磨合。

有明愛胡振中中學學生劉同學表示，他居於石排灣，若在東涌上學，則需約一小時車程，認為路程有些長。他補充，學校有不少活動比賽讓學生參加，但當遷至新校舍時，則有機會令一些活動與比賽時間出現衝突而難以參與，或需更改時間，感覺有些麻煩。另一名學生藍同學也指，其在原校就讀了3年，感到不捨，因為原校有不少新設施仍未體驗過，感到可惜。