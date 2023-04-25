醫健：成視在人：眼疾黃斑裂孔 長者屬高危族

長者是黃斑裂孔高危一族，黃斑裂孔是指視網膜的中央黃斑區撕裂。由於黃斑區位於視網膜中央，且是感光細胞密度最高的地方，一旦有任何損傷，便會影響視力。黃斑裂孔不算常見，目前成因不明，已知深近視及眼睛受過創傷均是風險因素。而醫學界普遍認為致病原因與眼睛後層的玻璃體脫落以及異常玻璃體黃斑黏連有關。