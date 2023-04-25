醫健：成視在人：眼疾黃斑裂孔 長者屬高危族
長者是黃斑裂孔高危一族，黃斑裂孔是指視網膜的中央黃斑區撕裂。由於黃斑區位於視網膜中央，且是感光細胞密度最高的地方，一旦有任何損傷，便會影響視力。黃斑裂孔不算常見，目前成因不明，已知深近視及眼睛受過創傷均是風險因素。而醫學界普遍認為致病原因與眼睛後層的玻璃體脫落以及異常玻璃體黃斑黏連有關。
視野扭曲 切除玻璃體根治
黃斑裂孔的患者在初期可能無明顯症狀，隨後中央視野會扭曲變形，並隨時間惡化，嚴重影響視力。黃斑裂孔可透過眼底檢查作診斷，而透過光學相干斷層掃描（OCT）亦可更仔細觀察黃斑裂孔的情況。
目前黃斑裂孔主要以手術治療，包括玻璃體切除術及內界膜剝離術，不過有部分患者在接受玻璃體切除術後，或會更易患上白內障，醫生可能會建議一併進行白內障切除手術。要提防任何眼疾，市民最好定期接受眼科檢查，當眼睛持續出現不適，宜及早求醫。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。
奧比斯
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