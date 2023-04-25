新冠求診趨升 有私醫僅派口服藥予重症

【本報訊】近兩周新冠確診個案有上升趨勢，有私家醫生透露，求診的新冠病人由3月時每日零至兩名，近兩周增加至每日3至4人，甚至最多每日有9至10名新冠病人求醫。他續指，有部分同行從業員不會向60歲以上患者派發新冠口服藥，僅處方給重症患者。他提醒，若藥物短缺，建議到其他可處方新冠藥的診所求醫。

補給受限 隨時一日清倉 香港西醫工會副會長陳培光昨早在電台節目表示，近兩周私家醫生診治新冠病人數字明顯增加，惟現時政府限制每名私家醫生每款新冠口服藥，最多可向當局取6個療程。就他所知，部分同業不會向每名60歲以上新冠病人處方新冠口服藥，只向症狀較嚴重的新冠病人派藥。

陳培光認為，若一日有多名新冠病人，醫生向每名60歲以上新冠患者處方新冠口服藥，診所或在一日內用盡所有新冠藥物存貨。若醫生藥物短缺，他建議病人到其他政府網站列出可處方新冠藥物醫生名單的診所求診；至於周末就可選擇到尚有口服藥存貨的診所求醫。他又提醒病人求診時佩戴口罩，或選用遙距診症，減低感染風險。

增259核酸確診 添11病歿 衞生署衞生防護中心昨呈報新增259宗核酸檢測個案，自今年1月30日至今累計12,687宗，惟有關數字不包含市民快測確診而毋須呈報的個案，故不足以反映本地疫情實況。另外本港昨日再多11名新冠患者離世，同期內至今累計181人死亡與新冠病毒有關。