河套應急醫院試行日間放射診斷

【本報訊】本港公營醫療服務需求殷切，當中包括放射診斷服務，輪候服務病人持續增加，非緊急個案動輒要等候至少10個月。醫管局即將展開「日間放射診斷服務先導計劃」，首階段會先在新界東醫院聯網試點推行，讓非緊急的患者由在公院輪候放射診斷造影服務等接近一年，變成到河套區應急醫院輪候。

該局提到，除了透過公私營合作，讓病人可選擇轉介至私營機構接受放射診斷造影服務，盡快得到診斷及治療外，也嘗試推行新的放射診斷日間服務模式，中央援港應急醫院正是推行計劃的契機。上月起，新界東醫院聯網職員已邀請部分合適病人，到應急醫院接受放射科服務，包括腦部、胸腔等的電腦掃描造影，以及脊柱、肩部、膝部等的磁力共振掃描造影。

新東聯網展開先導計劃 該局解釋，當患者在應急醫院做完放射診斷造影後，掃描造影結果會送回原來覆診的醫院，待病人覆診時跟進。假若在檢查後發現異常，原本跟進的專科便可盡快安排診斷及跟進，對於及早控制病情有莫大幫助。該局又透露，先導計劃於新界東醫院聯網展開後，下一步會擴展至新界西醫院聯網，期望其後逐步開始涵蓋其餘5個聯網，惠及更多病人。