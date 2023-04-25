肺鏈疫苗接種率低 感染惡菌 老幼高危

飛沫傳播 可致腦膜炎 敗血病 死亡 新冠肺炎疫情暫告一段落，但不等於可以完全放鬆，因為口罩令解除後，其他導致呼吸道感染的細菌、病毒可能有機可乘。其中，感染肺炎球菌可引致多種疾病，最常見的包括有中耳炎和肺炎；而細菌亦可引致侵入性肺炎球菌病，如引致腦膜炎，甚至敗血病，嚴重情況可以致命。多個醫學會就此進行了一項聯合調查，發現本港80%受訪者無接種過肺炎鏈球菌疫苗，亦僅有約20%受訪者表示有意願接種，惟接種比率偏低。

肺炎鏈球菌主要經患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫、與患者親密接觸或觸摸被該細菌污染的物件而傳播。2009至2019年間，本地發病率為每10萬人中有1.7至2.9人，發病率於5歲或以下和65歲或以上人士較高。

調查反映港人乏危機意識 由香港老人科醫學會、感染及傳染病醫學會、兒科醫學會和兒童免疫過敏及傳染病學會進行的聯合網上調查，上月成功訪問了3,600名18歲或以上成年人，結果發現當中有超過30%人以為肺炎鏈球菌感染不常見，超過60%人認為自己並非高危一族。其中家有幼兒和長者的受訪者中，分別有近20%和40%人自覺並非高危。

數據亦發現，分別有超過10%受訪者估計肺炎鏈球菌感染導致的死亡率少於1%和5%，大大低於真實死亡率。在4種常見呼吸道感染中，50%多受訪者不擔心感染肺炎鏈球菌，屬「最不擔心感染」的第2位，顯示相關危機意識不足。

至於接種方面，如果肺炎鏈球菌疫苗可免費接種，有超過一半有兩歲以下嬰幼兒同住的家庭，會安排嬰幼兒接種，逾40%有65歲以上長者同住的家庭會安排長者接種。

常用血清3型疫苗難護體 感染及傳染病醫學會成員、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅表示，血清3型為本港最常見肺炎鏈球菌的感染，有持續上升趨勢，但現時常用疫苗未有針對性，保護力不足，認為政府有必要按目前血清型的流行情況，更新採用對血清3型效力較佳的疫苗，保障市民健康。

香港老人科醫學會副會長、老人科專科醫生陳毅灝補充指，長者若打算接種肺炎鏈球菌疫苗，本港衞生部門現有推行免費疫苗接種計劃，有兩款疫苗供長者選擇，但如果想接種新一代疫苗則需自費。