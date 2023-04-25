收地龜速捱轟 賠償亦歎慢板 回收30公頃 僅10%已收賠款

【本報訊】港府不但「龜速」回收新界棕地，連賠錢亦歎慢板！根據早前當局向立法會提交的文件顯示，過去幾年港府先後為發展項目回收及清理約30公頃棕地，截至今年2月的2022/23年度，已向佔地合共3公頃的受影響業務經營者支付約4,850萬元特惠津貼，惟獲賠償土地僅佔已收土地的10%。港府稱，預料未來會向佔地約7.4公頃的受影響業務經營者，支付約5,860萬元特惠津貼。

趕絕工廠 過橋抽板 現有棕地作業者受新發展影響，有部分已經營數十年的「祖業」亦有機會被連根拔起，包括早前本報專訪的合豐鐵工廠，其在本港屹立逾半世紀並專門生產本港渠務系統的渠蓋，但受元朗南發展計劃影響而要自行覓地重置。惟自宣布北部都會區發展計劃後，工廠的覓地行動被當局四處展開的收地行動阻撓，工廠負責人更批評當局收地過橋抽板，趕絕工廠一拍兩散，而渠蓋供應減少亦拖慢基建進程。

港府儘管聲稱會為作業者覓地兼賠償，惟「魔鬼總在細節裏」。早前港府回應議員時指，指棕地作業屬商業運作，政策是為合資格的業務經營者提供金錢補償，惟不會提供「一換一」或「無縫銜接」的場地調遷安排，導致原有棕地作業業務及大量基層僱員因土地回收而「手停口停」，成為新發展下的犧牲品。