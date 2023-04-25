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回收棕地千公頃 政府工程 信佢一成

港府就整個北部都會區發展預算需回收千頃棕地。 港府就整個北部都會區發展預算需回收千頃棕地。
港府就整個北部都會區發展預算需回收千頃棕地。
往績每年僅10公頃
「北部都會區，收地靠吹噓！」港府就整個北都區發展預算需回收千頃棕地，更定下由今年至2026年期間回收200公頃棕地的目標，該面積相當於10個維園。但發展局文件承認，過去3年僅回收及清理了30公頃位於新發展區內的棕地，即平均每年收地10公頃。如此收地往績，難免令市民對政府工程目標產生「信佢一成」都嫌多的感覺。
豪言4年內收多200公頃
立法會發展事務委員會今天將討論，港府向受影響的棕地作業者提供協助的最新情況及進展。然而，發展局向立法會提交的最新文件顯示，除再「重申」過去3年已先後為不同項目回收及清理約30公頃棕地，即平均一年才收地10公頃的實況；更「豪言」指由現時至2026年的4年間，料可會再回收約200公頃的棕地，長遠而言仍以回收合共超過1,000公頃的棕地為目標，作為高密度房屋及其他發展之用。
非法開墾 快過回收速度
然而，就算港府訂定目標，實際上往往均未能達到，不但過去3年回收到的30公頃棕地，僅佔整個北部都會區棕地的約3%面積，如何在有限資源下「提速」收地追回進度，當局亦一直未有提出更具體的措施。另一邊廂，綠色和平及本土研究社早前一項棕地研究，就揭示了棕地的回收速度遠不及非法開墾的速度，單計自港府公布發展北部都會區，團體已發現區內年增38公頃違規開墾的棕地，形成棕地「收極收唔完」的局面。
遷置需時 作業者棄經營
此外，港府回收棕地作發展之餘，亦要向原有棕地作業者提供方案以助維持生計。當局指至今年3月底，在3年有多的時間合共協助了21個業務經營者就重置土地取得規劃許可，當中包括物流、汽車維修、製木廠及建造業等的經營者，共涉及約20.5公頃的遷置用地。
另亦批出25個在遷置土地上興建構築物的豁免書，惟由於重置及申請改劃用途需時，未必可完成無縫交接，期間亦有不少作業者會放棄繼續經營。
多層大廈助重置 未見影
除了覓地重置作業，港府先後在2011、12年公布洪水橋及元朗南新發展區計劃時，就「實牙實齒」地指預留土地作物流用地發展，包括興建多層物流大廈助棕地作業者「上樓」，惟10餘年過去，一幢多層大廈仍未見。發展局早於今年初稱陸續為3幅鄰近元朗創新園及2幅位於洪水橋的用地招標，至今未有消息。
在未計及可能流標的情況下，首批多層現代產業大樓最快亦要2027至28年度落成，5幅用地僅提供共約72萬平方米的樓面面積，當中約22萬平方米用以供容納受影響棕地重置之用，即若棕地作業者今日被收地，要等多4、5年才有機會上樓復業，情況與現時輪候公屋無異，形同任由他們的生計自然流失。
政府過往的收地行動，惹起村民不滿。政府過往的收地行動，惹起村民不滿。
政府過往的收地行動，惹起村民不滿。
發展局文件承認，過去3年僅回收及清理了30公頃位於新發展區內的棕地，即平均年收地10公頃。發展局文件承認，過去3年僅回收及清理了30公頃位於新發展區內的棕地，即平均年收地10公頃。
發展局文件承認，過去3年僅回收及清理了30公頃位於新發展區內的棕地，即平均年收地10公頃。
專門生產渠蓋的合豐鐵工廠受元朗南發展計劃影響而要自行覓地重置，惟面對重重困難。專門生產渠蓋的合豐鐵工廠受元朗南發展計劃影響而要自行覓地重置，惟面對重重困難。
專門生產渠蓋的合豐鐵工廠受元朗南發展計劃影響而要自行覓地重置，惟面對重重困難。
港府訂定目標，實際上往往未能達到。港府訂定目標，實際上往往未能達到。
港府訂定目標，實際上往往未能達到。
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