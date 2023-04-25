回收棕地千公頃 政府工程 信佢一成

往績每年僅10公頃 「北部都會區，收地靠吹噓！」港府就整個北都區發展預算需回收千頃棕地，更定下由今年至2026年期間回收200公頃棕地的目標，該面積相當於10個維園。但發展局文件承認，過去3年僅回收及清理了30公頃位於新發展區內的棕地，即平均每年收地10公頃。如此收地往績，難免令市民對政府工程目標產生「信佢一成」都嫌多的感覺。

豪言4年內收多200公頃 立法會發展事務委員會今天將討論，港府向受影響的棕地作業者提供協助的最新情況及進展。然而，發展局向立法會提交的最新文件顯示，除再「重申」過去3年已先後為不同項目回收及清理約30公頃棕地，即平均一年才收地10公頃的實況；更「豪言」指由現時至2026年的4年間，料可會再回收約200公頃的棕地，長遠而言仍以回收合共超過1,000公頃的棕地為目標，作為高密度房屋及其他發展之用。

非法開墾 快過回收速度 然而，就算港府訂定目標，實際上往往均未能達到，不但過去3年回收到的30公頃棕地，僅佔整個北部都會區棕地的約3%面積，如何在有限資源下「提速」收地追回進度，當局亦一直未有提出更具體的措施。另一邊廂，綠色和平及本土研究社早前一項棕地研究，就揭示了棕地的回收速度遠不及非法開墾的速度，單計自港府公布發展北部都會區，團體已發現區內年增38公頃違規開墾的棕地，形成棕地「收極收唔完」的局面。

遷置需時 作業者棄經營 此外，港府回收棕地作發展之餘，亦要向原有棕地作業者提供方案以助維持生計。當局指至今年3月底，在3年有多的時間合共協助了21個業務經營者就重置土地取得規劃許可，當中包括物流、汽車維修、製木廠及建造業等的經營者，共涉及約20.5公頃的遷置用地。

另亦批出25個在遷置土地上興建構築物的豁免書，惟由於重置及申請改劃用途需時，未必可完成無縫交接，期間亦有不少作業者會放棄繼續經營。

多層大廈助重置 未見影 除了覓地重置作業，港府先後在2011、12年公布洪水橋及元朗南新發展區計劃時，就「實牙實齒」地指預留土地作物流用地發展，包括興建多層物流大廈助棕地作業者「上樓」，惟10餘年過去，一幢多層大廈仍未見。發展局早於今年初稱陸續為3幅鄰近元朗創新園及2幅位於洪水橋的用地招標，至今未有消息。

在未計及可能流標的情況下，首批多層現代產業大樓最快亦要2027至28年度落成，5幅用地僅提供共約72萬平方米的樓面面積，當中約22萬平方米用以供容納受影響棕地重置之用，即若棕地作業者今日被收地，要等多4、5年才有機會上樓復業，情況與現時輪候公屋無異，形同任由他們的生計自然流失。