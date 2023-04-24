雙疫夾擊病患增 藥物不足怎紓困

常言道︰「病向淺中醫。」及早求醫，通過藥物嚟控制病情，先可以避免病情惡化；假如諱疾忌醫，隨時小病變大病，醫番好都留下一身後遺症！之不過，家陣即使「病向淺中醫」，都未必可以控制病情；並唔係話本港嘅醫生醫術唔高超，皆因本港現時部分藥物存量不足，而且仲係「要嗰樣，冇嗰樣」，現時本港受流感同新冠夾擊，偏偏水劑特敏福同新冠口服藥先後傳出供應緊張，都咪話唔擔心！

眾所周知，新冠病毒剛開始爆發嘅時候，之所以死亡率咁高，皆因人類對呢種新病毒一無所知，雖然未到無藥可醫，但因為冇特效藥，醫生都只能夠見步行步，睇住個病人有咩症狀嚟用藥，嘗試控制病情。直至疫苗、特效藥、治療方案等逐一面世，再加上病毒變種後逐漸減弱，新冠死亡率先大大降低。由此可見，有特效藥同冇特效藥嘅差距並唔係一星半點！

喺近期，本港新冠感染人數悄悄地上升，又出現名為「大角星」嘅印度變種新冠XBB.1.16，多少都有啲令人憂慮。雖則有專家指出，「大角星」傳播力雖較高，但嚴重程度並無增加，目前嘅口服藥能夠有效應付，又話新冠病毒已經成為本港嘅風土病，喺解除口罩令之後，確診個案有所增加查實係預期之內，呼籲市民毋須擔心；之但係，有議員尋日喺大氣電波透露，由於長假後疫情升溫，唔少私家醫生嘅新冠口服藥物已經不敷應用，特別係一啲經常為年老患者診症嘅醫生，佢哋嘅「缺藥」情況尤為嚴重！

議員都有解釋，問題嘅關鍵係，私家醫生要取得新冠口服藥，需要向醫管局申請，但喺現行規定之下，醫生最多都係隔日申請一次，而且每次提供嘅劑量亦有限，自然容易鬧出「藥荒」！查實當局喺處理申請嘅時候，係咪可以畀番少少彈性呢？例如話對於經常為年老患者診症嘅醫生，給予一定程度寬限，等佢哋每次可以拎多啲，又或者可以申請得密啲，啲年老患者先唔會因為缺藥而令到病情加重嘛！畢竟規矩係死嘅，人係生嘅，何況救人一命勝造七級浮屠，點可以畀啲規矩限死呢？

講番轉頭，當局之所以設立咁多規矩，查實都係源於新冠口服藥嘅存量有限啫！港府好應該趁住全球疫情放緩，各國對於新冠口服藥嘅需求有所減少，嘗試向藥廠大量購入，以作不時之需。喺另一方面，現時本港嘅新冠口服藥只有兩款，但隨住各國對於新冠嘅研究愈嚟愈深入，愈嚟愈多唔同品牌嘅新冠口服藥面世，例如喺內地，陸陸續續有國產嘅新冠口服藥上市，港府係咪可以考慮引進呢？藥物呢家嘢，從來都係有備無患，唔使怕買得太多；畢竟有藥冇人食，總比有人無藥食來得好啦！