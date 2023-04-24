龍七公：官員訪粵之行 既解結又集結

愛國者治港落實，疫後恢復通關，為由治及興注入了活水。香港在復常路上，必然要融入國家發展大局，要與中國式現代化的國策相結合，要將粵港融合推上「快車道」。今日結束訪問的特首與立法會議員「大灣區之旅」，正是香港從「消極一國兩制」邁進「積極大灣區」的時代標誌。當然，對於香港的未來，目前仍處於說法很多、方法很少的模糊階段，如何既解結又集結？能否保障民生福祉？怎樣融入大灣區以至國家大局？

港澳辦主任剛結束在香港的考察，特首隨即帶同多名主要官員和立法會議員對粵港澳大灣區作參訪交流，既為香港確立全國發展一盤棋的新格局，開創「積極一國兩制」的新時代，體現在行政主導之下的行政、立法關係新模式，形塑彼此同心同德、互動互助的新方向，並讓香港積極了解大灣區的新發展，主動籌劃和參與區內的新分工和新合作。

告別消極一國兩制 經歷顛簸複雜的社會亂局，香港正進入「謀發展、不折騰」的新時代，相關的總體發展方略基本成型並且清晰明確，就是告別「消極一國兩制」、支持香港更好融入國家發展大局、建設「積極大灣區」。然而，明確的發展方略有助實現最終的發展共融，但當中的變數、所需的解開死結和重新集結，絕對不容忽視。

在對外方面，地緣政治經濟發展正面對微妙新變化，其中，以美西方為首的單極主導已漸趨向多極合作，零和博弈亦不被接受；而由中國倡導的和平共榮漸成主軸，區域融合亦成世界經濟運轉的主要驅動力，香港應乘勢調整甚至解除跟美西方就價值和模式的「死結」，並應與大灣區以至國家發展大局集結共融，推進大灣區內的高水平合作和高質量發展，把握東升西降的歷史機遇，主動對接國家戰略，提升特區的管治水平。

在對內方面，在中國式現代化建設和「第二個一百年」奮鬥目標之下，粵港澳大灣區發展和香港融入國家發展大局，都已被賦予重要戰略地位並被推進快速發展成長期。特別是長達3年多的防疫封關結束，既為粵港融合提供前提基礎，亦帶出一個新要求，就是摒棄過往的單向受惠「被規劃」模式，改為主動籌劃多向互利的跨城分工和合作，建立統一而大幅擴大的市場，並借新注「活水」探求解決現存的深層次矛盾，亦應由「官冷民淡薄」轉化為「官產學研」的跨區跨界別合作。在這方面，來自行政主導的策應支援和組織協調是必不可少的。

「一國兩制」既為香港提供「背靠祖國、聯通世界」的特殊優勢，過往雖曾遭表面而被扭曲的認知、幼稚而民粹化的偏見所攻訐潑污，但在中央對港積極行使全面管治權和全面監督權的加持下，香港有責任堅決維護「一國」，並以國家一體大局的觀點，在「兩制」上，爭取更多「同」的方向，減少「異」的比重，實現既解結又集結。