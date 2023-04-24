笑看天下：美國誤判 害人累己

中國堅持建設社會主義現代化國家，貫徹新發展理念，牢記根本宗旨，堅持人民至上。中國渴望成為史上第一個和平崛起或者說民族復興的大國，這是吾人的初心，但其他國家未必理解，或者假裝不懂。依老朽看，美國恃軍事強國惡慣，雖然未必理解中國的初心，之不過，許多時候又扮嘢假裝不懂中國的「和平崛起」，是以山姆大叔一直煞有介事啟動乜乜計劃，忽然又要拉攏其他國家圍堵中國，拉三扯四說是要評估「中國威脅」云云！

呢嗱！中國駐美國前大使崔天凱早前向內地傳媒表示，美國嘅對華政策經過很大調整，美方對中國發展嘅誤解和誤判造成對中國看法有變化，估計美國對華政策嘅消極變化仍會延續數年。崔天凱2013年開始到美國工作，至2021年回國，佢喺美國8年，對美國相信有一定認識。佢話這段時間美國社會對中國嘅看法出現變化，有其深層次原因，但最重要係美國對中國發展嘅誤解和誤判造成。

崔天凱表示，美國嘅統治階層有霸權心態，認為只要中國發展了，不管有沒有爭霸的意圖，對美國來說就是威脅，影響其世界霸權地位。也就是這種「誤解」和「誤判」，令中美關係日趨緊張，咁嘅思維，難怪「新冷戰」會出現，即使國家領導人一再強調，中國無論發展到甚麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍、不搞軍備競賽，中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

中國近年展開大國外交，碩果纍纍，最明顯嘅就係令沙特和伊朗復交，更推動以巴解決「世仇」，又致力於俄烏和談等，試問中國如何「威脅」？美國再人為「誤判」，只會令小國遭殃，最終火燒後欄。