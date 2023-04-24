不平則鳴：愛國與愛教並非對立的

天主教香港教區主教周守仁訪問北京，最後一日行程到王府井教堂主持彌撒，結束後與信眾交談，並送上祝福。這是回歸以來首次有在任主教訪京。周被記者問及是否「破冰」之旅時，表示不認同此說法，因回歸前胡振中樞機主教也訪問過北京。其實，周主教之行最值得公眾關注的，是在總結訪京時以下幾句話，電視新聞台也整日重複播出。

「大家都要去學習如何去愛國，同時愛教會。大家都想自己國家好，沒人想自己國家衰，愛國我覺得是應分，如果在香港、中國住的公民，愛自己國家是應該。」周主教這幾句完全沒有任何雕琢的家常話，說得多好啊！真是如中國名言：「聽君一席話，勝讀十年書。」

筆者沒有宗教信仰，也一貫尊重有宗教信仰的人。親戚朋友戰友以至過往的同事中，都有不少虔誠的教徒，彼此都相處融洽和合作愉快，也有教徒成為同心同德、經得起考驗的同袍。可是，2019年一場反修例風波演變成「港版顏色革命」的黑色暴亂的旋風，讓本來平靜的教堂也不安寧了，理性的信眾情緒化了；真理與謬誤被搞得一團糟，愛國與愛教竟成矛盾，法治秩序與法不責眾對立。

周主教一番肺腑之言，如醍醐灌頂，含意雋永。首先，明確中國人愛中國是天經地義的，「愛自己國家是應該」，「我覺得是應分」。其次，愛國是世人的美德，也是自然公義和基本道德品質，「大家都想自己國家好，沒人想自己國家衰」。第三，生於斯、長於斯，豈有不愛之理，「如果在香港、中國住的公民，愛自己國家是應該」。第四，愛國與愛教不是對立和矛盾的，「大家都要去學習如何去愛國，同時愛教會」。最後，解決的方法是「大家都要去學習」。