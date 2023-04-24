言必有舜：改善基層住戶居住環境

筆者作為主席的立法會改善基層住戶居住環境事宜小組委員會日前召開任期內最後一次會議，小組在不到一年的時間內，主要跟進支援不適切住房包括劏房居民的政策，尤其是實施了一年零3個月的劏房租管條例的執行。

小組工作雖告一段落，但要跟進的後續工作還有很多。當局應主動向立法會定期匯報劏房租管執法情況，也要交代何時制訂起始租金、處理劣質劏房的政策。筆者早前已發表「告別劏房2.0」政策倡議，也會適時透過不同平台向政府「追數」，包括取締劣質劏房進展及制訂告別劏房時間表。

說回小組的工作，其一，我們促成了兩萬個過渡性房屋的興建，也間接促使了3萬個簡約公屋的規劃，如以10.8萬個劏房戶來說，連同公屋加快供應，期望可以讓更多劏房戶上樓。其二，小組亦促成了當局稍後推出過渡屋中央通用申請表格及統一平台，即簡化市民網上申請程序，每次最多可選3個優先申請項目。其三，促成了落實現金津貼3年試行計劃，不少委員已要求改為恒常計劃。

其四，是督促政府按照新例成立特遣隊等，調查違例劏房及加強執法檢控。當然，委員普遍認同有關工作欠理想，在未來一段日子，當局應主動公布執法數據。其五，當局由5月起將每月公開18區劏房租金等數據，以讓業主與劏房戶訂定租約時作參考，這亦是外界監督劏房居民是否愈住愈貴、愈住愈細的憑證，我們已要求當局加快調查，要求餘下相信已更新租約的4萬個劏房業主，按法定要求向差餉物業估價署提交租賃通知書，否則應予以檢控。其六，是當局推出了資助劏房業主重新鋪設電線及免費安裝獨立水錶計劃，但成效有待提升，而打擊濫收水電費執法亦絕不能手軟。