橫眉冷看：移台黃絲被出賣

台海危機讓不少人憂心忡忡，筆者也不例外，但相對之下，我算是樂觀派，相信只要台灣政府不過於離經叛道，在未來幾年，北京仍會隱忍，不至於會吹響進軍號角。

台灣總統蔡英文的智商，遠在香港反對派分子之上，她以至整個管治團隊，很懂得知所進退。為了討好部分選民，小英固然也會挑釁北京，但她頗能拿捏分寸，既不會將事情弄得無法迴旋，在適當時候，甚至會出賣和折辱香港「黃絲」，以此向北京釋放善意。同樣是屬於反共人士，若論政治手腕，香港戴耀廷、黃之鋒之流，就連替小英團隊挽鞋的資格也不配。

2019年反修例風波之後，不少香港黃絲一時興起，說要移民或逃亡到台灣。這群人原以為蔡政府會夾道歡迎，將他們供為上賓。實際上卻相反，有幾個黑暴分子抵台後曾被長時間軟禁，就連致電回港、與家人聯絡的自由也沒有。台灣政府沒有讓這批人高調亮相，更不會借他們作政治宣傳，官方的態度如此謹慎，就是避免觸怒大陸。

非法入境的黃絲如是，即使是合法入境的一批，蔡政府似乎也沒給他們好臉色看。近年台灣的審核標準異常嚴格，港人想定居當地，出身背景須比白紙還要白，譬如你曾在親中學校讀書，或在中資機構任職，要想得到永久居留權，便近乎是終身無望。最可憐的是好些黃絲KOL，他們滿以為逃離香港，就可以在台灣安身立命，可惜日子一天天過去，居留權卻遲遲不獲批，等到花兒也謝了，仍是音信全無。台灣政府忒是聰明，很懂得在適當時候向北京示好，小英如是，估計她的繼任人亦會如此，既然他們不會過分觸怒北京，相信太平日子，暫時仍可以繼續下去。