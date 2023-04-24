政情：請外勞投棄權票 梁文廣：兩邊都有道理

立法會喺上個星期四通過由議員邵家輝提出有關輸入外勞無約束力議員議案，連同4個議員提出修正案亦得到通過。會上商界同勞工界議員就多次交鋒，9個有勞工背景嘅議員全部投反對票，而大部分議員都係投贊成票，但係梁文廣同陳凱欣就投咗棄權票。

點解投棄權票？梁文廣解釋，自己認為「兩邊都有道理」，話行業缺人係事實，但有市民亦認為依家嘅薪金仲未追番到疫情前，擔心輸入外勞會帶嚟影響，而相關嘅討論未能令到市民釋疑，但佢又認為冇需要投反對票「咁極端」，所以自己選擇投棄權票。

陳凱欣稱平衡最重要 陳凱欣就話有啲修正案同原議案係支持嘅，因為有提出保障本地就業，但有啲修正案就冇提出保障本地就業優先，所以佢就投棄權喎。佢話喺輸入外勞一事上，其實最重要都係「要平衡」，當本地僱員用晒都唔夠，先需要輸入外勞喎。

睇番投票結果，梁文廣無論議案同修正案都係投棄權票，而陳凱欣就對李鎮強同邱達根嘅修正案投咗棄權票，而周文港同顏汶羽嘅修正案連埋原議案，佢就投咗贊成票。