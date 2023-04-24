政情：封校內汽車充電設施 朱國強斥教局無知

雖然政府推動市民用電動車多年，但估唔到時至今日，唔單止充電設施仍然嚴重不足，市民對充電設施亦唔了解，連政府都唔識。話說教育界議員朱國強日前喺社交平台度貼文，接獲求助話有市民見到學校入面有電動車嘅充電設備，用「偷電」嘅理由報案，學校就向教育局求助，但估唔到教育局竟然叫佢封咗先算，朱國強直斥教育局對科技無知。

為咗節約能源，香港早已推動電動車嘅發展，上屆政府更發表咗《電動車普及化路線圖》，目標喺2025年有唔少於5,000個公共充電器，而截至去年底，全港確實已有5,434個公共叉電器，按年增加738個，呢個數量看來係提前達標，但成功跑數並不等於解決咗問題，因為其實香港喺發展電動車呢件事上仲係好落後。

朱國強話有間學校早排因為喺校內裝咗電動車充電設備，而不停畀一個市民持續向唔同部門投訴，之後仲搞到報案，話嗰間學校偷電。搞到咁，學校咪同教育局區域教育服務處求助，但估唔到對方竟然話電動車充電設施係「新事物」，要求校方圍封，話要「查清楚」先決定可唔可以用喎。面對呢個處理方式，朱國強直言教育局咁做係「封咗先算」，仲係對科技嘅無知。

不滿「封咗先算」 佢又認為教師就算自資安裝充電樁，都有獨立電錶計算用電量，亦係以「用者自付」方式充電啫！而且電動車充電呢樣嘢都相當普遍，佢話依家唔同嘅大學校園停車場，都有提供免費電動車充電服務，唔單止可以減輕公眾停車場充電位嘅壓力，亦可以普及電動車嘅使用，而中小學採用更係有助環保教育喎。

佢亦話電動車充電設備應該列做學校基本設備之一，因為冇理由政府一方面推動電動車發展，政府亦冇為學校提供相關政策，令教師嘅電動車要逼去公眾停車場，使電動車爭位充電情況加劇。

雖然朱國強鬧爆教育局叫人「封咗至算」，但睇番資料，依家政府入面大部分車都唔係電動車嚟，現時政府大約6,000部車輛入面，只有約150輛係電動車，真係「無知」都唔奇。