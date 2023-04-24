4月24日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月24日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
葵涌工廈租客𠝹刀兇鄰居
【本報訊】上周六（22日）晚上11時許，執法部門接獲葵涌華星街16至18號保盈工業大廈內，一名姓胡（57歲）男租客報案，指他因瑣事問題，與另一名男租客在上址一單位對開爭執，期間遭對方用𠝹刀指嚇。人員到場經初步調查，以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕該名姓葉（68歲）男租客，將其帶走扣查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230424-0424_00176_264/葵涌工廈租客𠝹刀兇鄰居
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc