葵涌工廈租客𠝹刀兇鄰居

【本報訊】上周六（22日）晚上11時許，執法部門接獲葵涌華星街16至18號保盈工業大廈內，一名姓胡（57歲）男租客報案，指他因瑣事問題，與另一名男租客在上址一單位對開爭執，期間遭對方用𠝹刀指嚇。人員到場經初步調查，以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕該名姓葉（68歲）男租客，將其帶走扣查。