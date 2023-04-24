食客半小時白等 遷怒收銀

【本報訊】服務業經常要面對客人，尤其在繁忙時間的餐廳，顧客及職員應互相體諒。沙田一對男女食客在前日（22日）打算到該處商場的一間茶餐廳用膳，惟落單後等足半小時仍未見上菜，於是要求職員截單離開，但疑不甘等到滿肚火，在臨走時女食客遷怒餐廳收銀員，手指指怒罵對方洩憤，更稱「你做得呢度就預咗要受氣！」囂張無禮之態令在場其他客人側目，更引來網民反斥無理取鬧。

事緣有網民在社交平台分享一段約18秒的片段，並表示片中一對男女食客事前「落咗單半粒鐘冇嘢到」，認為他們要求餐廳「cut單冇問題」，不過「搵收銀姐姐發洩怒火」則屬無理取鬧。片段開始時，女收銀員已表示「你係咁鬧我做咩啫，唔係我炒（負責煮餸）㗎」，不過女食客仍大聲喝罵收銀員「咁冇態度啊」。

網民斥西客 倡層壓式出氣 雙方停頓半秒後，該女食客續鬧「咁你對客㗎嘛，對客係咪咁樣啊」，即使收銀員反指「咁客係客，你唔可以鬧我㗎嘛」，期間在旁的黑上衣男食客亦「加把口」鬧收銀，不過或因聲線太細被女食客喝罵聲蓋過，在場另有職員則嘗試調停，但女食客仍得勢不饒人，更「手指指」目露兇光地指着收銀員說「你做呢度就要受氣，話畀你聽！」離開時仍心有不甘，再拋下一句「你對客㗎嘛依家」才拂袖而去。

網民觀罷片段後紛紛批評女食客為「西客」，直言「畀幾十蚊食嘢仲要搵人出氣」、「好大嘅官威」，反問「做樓面就要受你氣？」不過亦有網友對食客「不滿等半粒鐘」而表示理解，但認為「真心鬧收銀做乜，又唔係佢煮，成件事無補於事」，有人則建議「層壓式出氣」，「係鬧經理，經理再鬧番廚房同服務員，鬧個收銀仔有咩用」。此外，亦有熟客表示，該茶餐廳一般上菜快，平日買外賣貪快都會幫襯，且片中收銀以往待客友善，認為對方被鬧很無辜。