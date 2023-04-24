街市檔 貓母子七口被偷

事主傷心 疑得罪人 促盡快歸還 荃灣一街市檔口所飼養的一隻母貓連同6隻小貓，昨日不知所終，由於檔口摺門疑曾遭打開，而且小貓僅19日大未懂行走，不會自行離開貓窩，相信7貓是被偷走，女檔主遂報案求助。女檔主昨講述事件，坦言感到非常難過，亦未敢將消息告知愛貓的女兒，只祈求賊人交還貓咪，「我當仔女咁養佢哋，亦都好錫佢哋」，承諾若交還貓咪將不作追究，惟希望對方不要再做違法的事。

昨晨9時許，香車街街市一間改衫檔的姓邱（51歲）女檔主報案，指開檔做生意時，發現檔口鎖頭雖然完整無缺，惟膠摺門疑曾被人打開，在檔口內飼養的一隻母貓及6隻小貓失蹤，懷疑被賊人偷走。執法人員到場調查，翻看街市及附近一帶閉路電視，了解是否有人偷走貓咪，案件列作「盜竊」，暫未有人被捕。

街市設備舊 難裝天眼 邱透露，失蹤的母貓「Mimi」，與另一隻雌性家貓「Babe」，原本由街市內一菜檔飼養，去年11月菜檔結業，檔主遂將兩貓轉送給她。Mimi與Babe平時自由放養，牠們會自動返回檔口，就算偶爾入黑未歸，只要到附近尋找，必定會看到牠們。由於貓咪乖巧可愛，吸引不少街坊來逗玩，包括兩名年約50歲的男子，有人見其貓咪討人喜歡，還特意提醒她小心貓咪會被盜。她曾考慮在檔口安裝「天眼」防盜，惟電訊公司指街市設備太過陳舊，不適合安裝。

直至本月4日，Mimi首次誕下6隻小貓，便將牠們安置在貓籠內，一直相安無事，豈料昨晨7隻貓咪竟然不知所終。由於6隻小貓出生僅19日，至今仍未懂行走，不會自己離開貓窩出走，相信牠們是被偷走。

小貓未足月 牽腸掛肚 「早一晚收檔仍見貓咪喺度，隔咗一夜就唔見咗，真係好唔開心！」被問到曾否與人結怨，邱指出早前街市進行衞生大檢查，由於其檔口背後存放豬肉，吸引老鼠進入其檔口，她曾經向食環署人員投訴，「可能咁樣令到有人不滿」，但未知是否與失貓事件有關。

邱祈求賊人能夠歸還愛貓，「唔見咗啲貓好傷心，唔鍾意、唔愛佢哋係唔會養嘅，因為養貓都要負擔，我當仔女咁養佢哋，亦都好錫佢哋」，她亦承認養貓經驗不足，但因為喜歡小貓才沒有替Mimi絕育，讓牠生一窩。丈夫及13歲女兒都喜愛Mimi，女兒更是每日都要「睇吓佢」，或者看牠的照片，為免女兒傷心，暫時仍未將有關消息告知女兒。

她又指，若對方愛貓，可與她商量，她會贈送一隻小貓給對方；若對方交還愛貓，她不會追究事件，只希望日後對方不要再做偷竊等違法的事。