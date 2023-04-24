私家車觀塘自炒 一家三口傷

【本報訊】觀繞新娘潭兩交通意外釀7傷。昨日中午12時許，一輛私家車沿觀塘繞道往旺角方向行駛，至近九龍灣國際展貿中心對開時失控自炒，繼而打白鴿轉後停在路中，姓黃（42歲）男司機自行報案求助，並報稱被困車內。

救援人員到場時，黃男與姓莫（33歲）妻子和8歲女兒已自行脫困，3人受輕傷由救護車送院治理，意外原因有待調查。受意外影響，觀塘繞道往旺角方向、近九龍灣國際展貿中心的部分行車線一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

新娘潭路3車互撼 另於昨晨8時許，兩輛私家車與一輛客貨車，沿大埔新娘潭路往鹿頸方向行駛，至烏蛟騰附近時，帶頭的私家車因應交通情況減速，緊隨的另一輛私家車也收掣。詎料，客貨車懷疑收掣不及，撞向前面私家車車尾，再將其推前撼及帶頭私家車，釀成3車串燒意外。

兩名分別姓李（21歲）及姓梁（20歲）私家車男司機、以及姓胡（22歲）客貨車男司機及車上姓梁（21歲）女乘客，均報稱胸口痛楚，4人由救護車送院治療。