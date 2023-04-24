七旬晨泳翁遇溺 命喪深水灣

【本報訊】晨泳健兒失手遇溺，魂斷深水灣。昨日早上8時57分，港島南區深水灣泳灘職員報案，指一名姓黃（77歲）老翁在上址晨泳後，懷疑沒有返回岸上，擔心他遇溺失蹤。大批救援人員接報到場，消防派出蛙人及救援船，分別在水下及泳灘外圍海面搜索，期間政府飛行服務隊直升機亦到場協助。事主家屬接獲通知，慌忙趕至了解事件。

消防船救起 送院不治 及至早上約10時半，政府飛行服務隊直升機人員在海洋公園對開離岸約100米位置，發現事主在水中載浮載沉，遂通知消防船將其救起。事主當時已陷昏迷，人員在船上為其施行心肺復甦法急救，並於送返岸上後，轉交救護車送往律敦治醫院搶救，惜終證實不治。事件原因有待調查。

據了解，黃翁為退休汽車維修員。其姓莫泳友稱，事主每日凌晨5時許，駕車到上址與數十名泳友游早水，多年來風雨不改。昨晨莫與友人游泳後飲茶，返回時發現事主座駕仍在停車場，於是致電對方了解，惟其電話無人接聽，心感不妙遂向職員求助。莫透露，事主為「游泳猛將」，平日不時會在防鯊網外游泳。