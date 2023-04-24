南亞幫「老蘭」毆德男

中環連續兩日外籍客遇襲 南亞幫作惡禍港停不了！一名在港讀書的德國青年，昨凌晨與友人於「人間妖域」蘭桂坊街頭，疑因身體碰撞問題，慘遭5至6名南亞惡煞圍毆，一名印度裔兇徒當場被捕，事主鼻子受傷流血送院。這是繼上周六有外籍遊客被南亞幫毆打後，中環連續兩日發生同類型暴力案件。南亞兵團及假難民一直禍港殃民，過去11個年度，港府已耗95.68億元公帑在假難民身上，情況猶如倒錢落海。

身體碰撞行兇 拘印度漢 昨日凌晨4時許，一名在港求學的20歲德國籍青年，與兩名年齡相若的男同鄉，結伴到中環蘭桂坊遊玩及消遣。惟當3人途經德己立街30號對開時，事主疑與人身體碰撞後跌落地上。隨即，5至6名南亞惡煞撲上前，不由分說拳打腳踢襲擊事主，有途人見狀報案。執法人員接報趕至，兇徒亦作鳥獸散，不過，一名持香港身份證的印度裔兇徒被擒獲。

人員經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」罪，拘捕該名23歲印度漢，並追緝在逃兇徒歸案。事主鼻子受傷流血，由救護車送往瑪麗醫院治理。南亞幫在中環不斷作惡，上周六清晨，一名25歲外籍男遊客偕同友人，在中環消遣盡興離去，但途經皇后大道中139號對開被5名南亞漢毆打，事主26歲法國籍男友人制止時同被襲擊浴血。中環連續兩日有外籍人士遇襲，顯示南亞幫惡貫滿盈，是本港治安毒瘤。

元朗逾20南亞兵劈友互毆 另外，昨晚9時許，執法部門接獲報案，指青山公路元朗段211至223號對開有20多名持刀的南亞裔男子互毆。救護員接報趕至，發現一名南亞裔男子手臂有刀傷，幸仍然清醒，經敷治後送屯門醫院治理。執法人員正追緝涉案兇徒歸案。有司機拍下南亞漢在現場徘徊，片中見到至少6名南亞漢手持利刀，於馬路上奔走，期間更走上輕鐵站，疑似尋找目標，不少市民在場圍觀。