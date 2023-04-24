醫健：藥到病除：全監督治療 確保治愈結核病

提到肺結核，一般人或都以為已在香港絕迹。事實上，香港衞生防護中心每年都獲呈報數千宗結核病個案，2022年的結核病呈報個案就有3,217宗。結核桿菌最常影響肺部，故「肺結核」最為常見，但亦會影響淋巴、腎臟、骨骼、關節等部位。受感染者最常於感染後數個星期至兩年內出現病徵，例如低燒、冒汗、疲倦、體重下降、長期咳嗽和血痰，也有機會多年後才發病。

肺結核治療一般為期6個月，並藥物數量在療程中途會有所改變。頭兩個月病人將服用4款不同的抗結核藥物，包括異烟肼 （Isoniazid）、利福平 （Rifampicin）、吡嗪酰胺 （Pyrazinamide） 和乙胺丁醇 （Ethambutol）。接下來的4個月，病人將只服用異烟肼和利福平。藥物可能需要每日服食，又或每星期服食3次。另外，病人會獲處方維他命B6，以預防異烟肼引致的周邊神經病變副作用。

由於藥療複雜，而且高藥物依從性十分重要，世界衞生組織 （WHO）和國際抗癆與肺病聯盟（IUATLD）都建議以「全監督治療」控制結核病。衞生署的胸肺科診所會提供免費治療結核病的服務，同時或會要求病人前往診所服藥。所謂「全監督治療」，即是病人在醫護人員監督下，服用每一劑抗結核病藥物。這樣，病人理應完全依從治療方案，確保獲得最大療效，以達到最佳治療目標——治愈結核病、防止治療失敗、減低產生耐藥性及減少結核病傳播。數據顯示，正確完成整個療程，結核病病人完全康復的機率高於95%。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心