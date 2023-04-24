自行按穴紓膝關節炎 專家倡勿久站減體重

【本報訊】香港人口老化日趨嚴重，退化性膝關節炎是其中一個十分影響長者生活質量的疾病。它是一種慢性、退化性的關節疾病，由於膝部最常受力及活動，膝關節是骨關節炎的好發部位。有機構建議，體重過高者應減重，避免攜帶過重物件，不宜長期站立或步行太久，有需要者可使用高度合適的助行用具，避免膝關節長時間保持同一個姿勢，例如長期坐矮櫈、蹲等。

基督教聯合那打素社康服務指出，除年老外，膝關節炎常見的病因有肥胖、長期不正確的活動姿勢、保護關節的肌肉及筋腱疲弱、曾遭受嚴重的關節損傷及骨質疏鬆等。膝關節炎最為常見的症狀是疼痛，疼痛通常在晚間、陰雨天、天氣轉冷、過量活動時加重。膝關節炎發展日久，更會出現關節僵硬、變形、大腿肌肉萎縮等。

中醫治療方面，常見的包括內服中藥、針灸、推拿、中藥薰洗等。機構建議，患者可自行按摩「膝蓋骨（髕骨）與髕韌帶兩側凹陷處」、「犢鼻穴直下，約四橫指寬處」、「小腿外側，腓骨前下方凹陷處」、「在膝蓋骨（髕骨）上方的中間凹陷處」；上述的穴位可以拇指的指腹按揉穴位兩至3分鐘，每日兩次即可。

豬耳蹄筋木耳可修復軟骨 機構又建議，大眾應保持正確姿勢，避免突然或太快的扭動關節動作，以免受傷，運動時適量熱身及穿着適當的運動鞋；運動時拉筋、游泳等亦有利強化膝關節附近的肌肉，從而穩定膝關節。但同時要避免長時間、劇烈及對膝關節負荷太大的運動。至於飲食方面，應多進食有利於關節軟骨修復的食品，例如豬耳、蹄筋、木耳。