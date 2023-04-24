口服藥分配欠彈性 私醫存貨快清零

上周錄7宗新冠變種 流感提早來襲 本港近期受到流感及疫情夾擊，在長假期後新冠疫情升溫，不少私家醫生的新冠口服藥物不敷應用，出現缺藥危機！有醫學界立法會議員指，現時醫管局免費通過醫生給予市民新冠口服藥物，惟數量有限彈性不足，會出現缺藥情況。至於本月新冠及流感染疫人數齊步上升，政府專家顧問就稱新冠已成風土病，目前的口服藥仍有效應付到包括變種新冠XBB.1.16，市民毋須擔心，流感亦因部分人接種疫苗及繼續戴口罩，加上天氣回暖，減低病毒活躍程度，未出現大型流感爆發。

醫療衞生界議員林哲玄昨日在一個電視節目表示，醫管局免費通過醫生給予市民新冠口服藥物，但數量有限，要隔日才可以申請一次，而劑量亦有限，但部分醫生有較多年長或慢性病的病人，醫生們甚至會去老人院診症，變相令新冠口服藥物很快用完，在彈性不足的情況下，就會出現缺藥的情況。對於醫管局早前推出大灣區醫療人才交流計劃，首批83名醫護已經抵港，林認為應該舉行簡介會，讓該批內地醫護了解本港醫療制度和政策。他舉例指，如臨床指引、「吊鹽水」是甚麼、藥物的中英文名稱等，他指每個地方或有少許不同，但都需要認識。他相信，該批大灣區醫護能夠紓緩部分專科醫生人手短缺的情況。

許樹昌指新冠已成風土病 另外，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，隨着本港取消口罩令，新冠病毒已成風土病，本月確診個案增加亦屬預期之內。由於每個人的確診或接種疫苗時間都有偏差，6個月後的抗體就會減低，脫去口罩走入社區便容易受感染，近期每一名患者可以傳播予1.5人。對於印度出現變種新冠XBB.1.16，許透露，本港上周錄得7宗XBB.1.16，這種病毒傳播力較高，但嚴重程度沒有增加，目前的口服藥有效應付到，市民毋須過分擔心。惟高危群組若抗體已減少，一旦染疫，大機會出現肺炎等情況，建議確診後或打針後6個月再補打一針疫苗。

流感方面，今年的感染潮提早在本月初出現，長者、5歲以下兒童首當其衝。他又指現時錄得的個案以H1N1為主，部分人因接種疫苗及繼續戴口罩，加上天氣回暖，減低病毒活躍程度，未出現大型流感爆發。