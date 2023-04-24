DSE英文考奧巴馬妻 網民「幫」米歇爾洗版

【本報訊】中學文憑試（DSE）日前考英文科閱讀及寫作，當中英文科閱讀卷其中一篇試題選材自美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾（Michelle Obama）的文章和自傳。惟疑有考生認為試題題目太難，試後有大批網民湧至米歇爾的社交平台留言，部分更涉及性別及種族歧視字眼。香港考試及評核局昨日回覆指，理解考生重視應試表現，但發表意見時應保持禮貌及尊重他人。

涉性別及種族字眼 文憑試英文科於上周五開考，其中閱讀卷的B2選答部分，試題選材自米歇爾的文章和自傳。不過，有考生懷疑因不滿試題問法刁鑽、難度太大，試後米歇爾的舊社交平台湧現大批網民留言，部分夾雜粗言穢語及恐嚇性字句，當中更有人以中文留言，有人埋怨道「畀番個5星星我」，亦有人無奈指「5條2得㗎喇，我唔貪心」。

考評局回覆本報查詢指，理解考生重視應試表現，但發表意見時應保持禮貌及尊重他人。

局方表示，文憑試英文科依據該科的《課程及評估指引》與《評核大綱》來擬題，首要原則乃符合課程要求及有效評核考生能力，在選取閱讀考材時亦會考慮考生的語文能力、題材的趣味性和教育意義，取材亦會貼近考生的日常生活及體驗。